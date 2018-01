Fuga di gas a Merano | due bambini all' ospedale

Lecce - Fuga di gas provoca il crollo di un'abitazione : grave un 50enne - ferita anche la madre : Boato all'alba nel centro storico di Martano: l'esplosione ha danneggiato anche gli appartamenti vicini. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al...

Ventimiglia. Fuga di gas : morto Alberto Vellano - grave la moglie Patrizia Biamonti : Incidente in un’abitazione di corso Montecarlo in località mortola a Ventimiglia. A seguito di una Fuga di gas è morto un torinese residente a Cambiano, Alberto Vellano, 77 anni. Gravissima la moglie Patrizia Biamonti, 69 anni. In base ai rilievi dei Pompieri,…Continua a leggere →

Fuga di gas : paura nel centro di Fasano : Fasano - Si sono vissuti attimi di paura nella tarda serata di ieri (30 dicembre) nel centro di Fasano. Una perdita di gas con una fiammata si è verificata da una conduttura esterna di gas ubicata ...

Fuga di gas salvata donna e gatto : Fuga di gas in un alloggio. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare la donna e il gatto. Fuga di gas Erano le 18.20di ieri, sabato 23 dicembre, quando la polizia municipale è stata allarmata. Un ...

Fuga di gas in via Domodossola - vigili e pompieri salvano una donna e il suo gatto : È successo tutto poco dopo le sei di sera, sabato, in un palazzo di via Domodossola. Il proprietario di un alloggio ha i vigili urbani segnalando che la sua affittuaria, una donna di 95 anni che abita ...

Fuga di gas in una scuola nel Torinese : "Grazie alla maestra evitata una strage" : Ancora intossicazioni da monossido di carbonio nella scuola elementare di San Giorgio Canavese , nel Torinese. Sei persone sono state portate in ospedale : si tratta di alcuni dipendenti della ...

Fuga di gas - intervengono i vigili del fuoco : Intervento delicato fin dalle prime ore di questa mattina per i vigili del fuoco, che sono impegnati a Bagni di Lucca per una Fuga di gas. Per cause da stabilire, ma non è escluso che la rottura sia ...

Fuga di gas in via della Madonna : Pistoia, intervento dei vigili del fuoco a causa di un'auto che ha spaccato il tubo che porta il metano a un condominio

Assalto con gas esplosivo all'area di servizio : banditi in Fuga : Nel cuore della notte l'Assalto notturno all'area di servizio: è successo all'area di servizio Q8 in tangenziale tra San Lazzaro e Montale, Piacenza. Prima una detonazione per...

Fuga di gas nel cantiere della M4 : evacuate 50 persone da due edifici : Circa 50 persone sono state evacuate da due condomini per una Fuga di gas in strada in via Vincenzo Foppa 48, in corrispondenza del cantiere per la nuova linea della metropolitana. Secondo A2A , la ...

Fuga di gas - esplode una palazzina nel milanese : ustionato un 50enne - sgomberate due famiglie : Due le famiglie sgoberate dalla palazzina, alle quali sarà permesso di rientrare una volta che saranno scongiurati eventuali danni strutturali. Il cinquantenne stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda di Milano

