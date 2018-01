"Abbiamo moltiplicato le risorse per il patrimonio culturale e avviato cantieri da 3,5mld di euro". Lo rivendica sul Messaggero il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini,che sottolinea come "le critiche degli intellettuali sui beni culturali sono una reazione ideologica". Poi parla delle imminenti elezioni e ribadisce che il Pd vincerà come squadra e "Matteo non è l'allenatore, è il capitano" che gioca con gli altri la partita. "Di Maio e Salvini? Non sono in grado di governare".(Di sabato 6 gennaio 2018)

