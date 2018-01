Forza Italia sulla morte di Daniele Becci

Politiche 2018 - candidature in alto mare. E Benedetto prenota un posto in Forza Italia : POTENZA- Mai come questa volta il puzzle delle candidature è ancora in alto mare. Non solo nel centrosinistra e nel Pd in particolare, per i motivi di "abbondanza" che ben conosciamo e, anche, per una ...

Grandi manovre nel centrodestra In tre lasciano Parisi per Forza Italia : Il 4 marzo sarà election day. Gli elettori Italiani voteranno sia per il rinnovo di Camera e Senato che per eleggere i presidenti delle Regioni Lombardia e Lazio con le rispettive assemblee. Al Nazareno si riaffaccia l'incubo cappotto: il segretario dei democratici Matteo Renzi, avvilito dai sondaggi, che danno il Pd in costante calo di consensi, e con una coalizione che si sfalda giorno dopo giorno, ha provato a fermare l'ipotesi ...

Dai 35 mila euro di Forza Italia ai 1.500 mensili del Pd Ecco quanto costa candidarsi 4 marzo - si vota in Lombardia : Ogni candidato deve contribuire il partito per un posto in lista sicuro. Il record di Forza Italia, Fratelli d’Italia low cost. E nel Pd i morosi corrono a pagare per un posto in lista

Piazza e Nava in Forza Italia : vogliamo fare lobby territoriale : ... che ricopriva l'incarico di coordinatore regionale di Energie PER l'Italia, di Mauro Piazza, membro della segreteria politica e di Beppe Mambretti, Coordinatore Nazionale Circoli. Nei corridoi ...

Campania - boom di adesioni a Forza Italia : arrivano Carbone - De Martino e Perillo : ... la competenza amministrativa e l'entusiasmo di Carbone, cui va il mio più sentito in bocca al lupo, costituiscono una risorsa importante, un valore aggiunto alla nostra azione politica in provincia ...

Forza Italia : 89% professionisti della politica : di MoVimento 5 Stelle Il MoVimento 5 Stelle si sta preparando alle parlamentarie a cui parteciperanno tantissime persone di buona volontà che vogliono mettersi a disposizione del Paese. Lavoratori del settore privato e pubblico, giovani laureati, piccoli imprenditori, artigiani, professionisti, operai, ingegneri, architetti, avvocati, commercianti, insegnanti, ricercatori, docenti universitari, precari. Cittadini che se diventeranno ...

Dai 35mila euro di Forza Italia ai 1.500 mensili del Pd Ecco quanto costa candidarsi : Ogni candidato deve contribuire il partito per un posto in lista sicuro. Il record di Forza Italia, Fratelli d’Italia low cost. E nel Pd i morosi corrono a pagare per un posto in lista

Debolezza per M5S e Forza Italia Torna a crescere Liberi e Uguali. Borsino : Elezioni 4 marzo 2018. Su AffarItaliani.it il Borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo Segui su affarItaliani.it

Pd : Speziale - non siamo Forza Italia dove c'è un capo-padrone : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Se non si da voce ai circoli, ai consiglieri comunali, ai sindaci, che sono la struttura vera del partito, si rischia di delegittimare la presenza del Pd nei territori. E' un problema di democrazia. Noi non siamo Forza Italia dove c'è un capo-padrone, siamo un partito

