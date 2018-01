: Fisco,Cgia:da imprese evasione da 93mld - NotizieIN : Fisco,Cgia:da imprese evasione da 93mld - Eugenio_Fortino : Fisco, Cgia: l'evasione di imprese e partite Iva vale 93 miliardi - Tgcom24 - ventodilibertaa : FORSE SE CI FOSSE UNO STATO PIÙ EQUO LE IMPRESE PER SOPRAVVIVERE NON EVADEREBBERO LE TASSE NELLA REALTÀ LO... -

93,2 miliardi di euro di imponibile evaso sono imputabili allee alle partite Iva. E' quanto sostiene l'Ufficio studi della, secondo cui per ogni 100 euro di gettito fiscale incassato, l'Erario perde 16,3 euro. L'incidenza diattribuibile alle aziende sul totale del valore aggiunto dell'economia non osservata (207,5 mld) è pari al 44,9%. Un altro 37,3% è riconducibile al lavoro irregolare(valore aggiunto di 77,4mld).Un ulteriore 17,8% è ascrivibile ad attività illegali e fitti in nero (36,9 mld).(Di sabato 6 gennaio 2018)