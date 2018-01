Fisco | Cgia | levasione di imprese e partite Iva vale 93 miliardi

Fisco - Cgia : entro lunedì da pagare II rata Imu-Tasi - quasi 10 mld : Roma, 16 dic. (askanews) entro lunedì prossimo (18 dicembre) i proprietari delle case di lusso, degli immobili strumentali (negozi, capannoni, uffici, botteghe, etc.) e delle seconde/terze case ...

Fisco - Cgia di Mestre : 9 - 9 miliardi da seconda rata Imu e Tasi : La Cgia di Mestre calcola in 9,9 miliardi di euro la seconda rata di Imu e Tasi che entro il 18 dicembre dovranno versare i proprietari delle case di lusso, degli immobili strumentali (come negozi, ...

Fisco - Cgia : tasse immobili 40 mld l'anno : 14.02 Il carico fiscale che grava su tutto il patrimonio immobiliare presente in Italia (case,uffici,negozi,capannoni),nel 2016 è stata di 40,2 miliardi. Rispetto al 2015 il gettito è sceso di 3,7 mld grazie all'eliminazione della Tasi sulla prima casa. Lo studio della Cgia di Mestre somma i 9,1 mld di euro di gettito riconducibili alla redditività degli immobili, i 9,9 mld riferiti al trasferimento degli immobili e i 21,2 mld riconducibili al ...

Fisco - i conti della Cgia : "Le tasse sugli immobili valgono 40 miliardi l'anno - carico insopportabile" : In Italia nel 2016 il gettito proveniente da abitazioni, uffici, negozi, capannoni è sceso di 3,7 miliardi rispetto al 2015, per eliminazione della Tasi sulla prima casa, ma "il carico fiscale è insopportabile"

Fisco : Cgia - imposte su immobili ci costano 40 mld l'anno (2) : Accanirsi fiscalmente su questi immobili non ha alcun senso, se non quello di fare cassa, danneggiando però l'economia reale del Paese?. Tuttavia, la preoccupazione dei proprietari di seconde o terze ...

Contenziosi - contribuenti perdono 4-3 con il Fisco in tribunale e contenziosi studio Cgia : La sconfitta per i contribuenti fa parte dell'immaginario collettivo ma le proporzioni non sono così schiaccianti a favore del Fisco visto che assume il rapporto, più equilibrato di quattro a tre

Fisco - Cgia : tasse giù per le grandi imprese - non per le piccole : Alla fine sono state premiate dal Fisco ancora le medie e le grandi imprese, mentre alle piccole attività non resta che attendere ancora un anno per la riduzione delle tasse. Lo afferma la Cgia di ...