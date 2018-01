Fiorentina | Simeone vero bomber | con il Cholito si può sognare

: Giovanni Simeone rescata un punto para la Fiorentina ante Inter - seguraneto : Giovanni Simeone rescata un punto para la Fiorentina ante Inter - cumberbatzn : RT @Inter: 90'+1 - Il pareggio della Fiorentina: tiro deviato dalla distanza, Eysseric appoggia per Simeone che con il sinistro dal cuore d… - fiakketto : RT @Alessia_Nov: #Simeone! Pareggio della #Fiorentina! #FiorentinaInter 1-1 - informador_DEP : Giovanni Simeone rescata un punto para la Fiorentina ante Inter -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 gennaio 2018)decisivo nel successo dell’Inter contro la, ecco le parole dell’attaccantai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo cercato sempre il gol, dobbiamo continuare così. Dobbiamo crescere ogni partita, non perdere è importante. Al momento ci va bene così per quello che abbiamo fatto. Io credo che dobbiamo rivedere la partita e riposare. Il pareggio all’ultimo minuto è bello, ma noi vogliamo vincere. Da un anno e mezzo che sono qua, è un bel sacrificio lontano dalla famiglia e dagli amici. Questo gol vale tanto per me. Non abbiamo limiti, noi dobbiamo crescere, insistere e crederci fino all’ultimo minuto. Anche con la Lazio ci abbiamo creduto fino alla fine. Sarà contento tuo padre per il gol all’Inter? Sarà contento perché suo figlio ha fatto gol”. L'articolo: con ilsi puòsembra essere il primo su ...