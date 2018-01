: #Fiorentina, la strada è quella giusta: #Pioli commenta così il pareggio - CalcioWeb : #Fiorentina, la strada è quella giusta: #Pioli commenta così il pareggio - DonaFloripedes : RT @90minutoRai: Vigilia di #FiorentinaInter #Spalletti «C'è ancora tanta strada da fare ma dobbiamo farci trovare pronti anche contro avve… - BrunoCortonaIta : RT @90minutoRai: Vigilia di #FiorentinaInter #Spalletti «C'è ancora tanta strada da fare ma dobbiamo farci trovare pronti anche contro avve… - app_fi_it : RT @90minutoRai: Vigilia di #FiorentinaInter #Spalletti «C'è ancora tanta strada da fare ma dobbiamo farci trovare pronti anche contro avve… - Belisario88 : @MarzianoAnsioso @D_Tirinnanzi @pinopao @RadioSportiva @marcobisacchi1 @brunolonghi7 @MichelePlastino Se pensi che… -

(Di sabato 6 gennaio 2018)per ladi Stefanocontro l’Inter, ecco il commento dell’allenatore viola ai microfoni di Premium: “Commento due pareggi che potevano essere due vittorie. Due risultati positivi ma non pieni, essere qui a rimpiangerlo significa che la squadra sta facendo bene. Sarebbe stato difficile aspettarsi di giocare meglio di Milan e Inter: il problema è stato non concretizzare le occasioni, subendo gol sull’unica disattenzione difensiva di oggi. La squadra non meritava di perdere e lo sapeva. Ci alleniamo per essere più precisi e più concreti ed è quel tassello che ci sta mancando per vincere questo tipo di partite. Credo sia difficile partire con lo stesso atteggiamento con il quale si è chiusa la gara. Abbiamo concesso due-tre contropiedi che potevano essere letali. Penso che anche con l’assetto iniziale siamo stati molto più pericolosi ...