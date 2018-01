Fiorentina-Inter 1-1 | il tabellino

La Fiorentina acciuffa l'Inter nel finale : finisce 1-1 al Franchi : L'Inter di Luciano Spalletti non riesce ancora a vincere. I nerazzurri sono stati raggiunti, meritatamente, da un'ottima Fiorentina che nonostante la mole di gioco prodotta stava perdendo per 1-0 frutto della rete del solito Mauro Icardi. Il gol di Simeone al 91' ha regalato un pari prezioso ai viola che salgono a quota 28 punti, mentre i nerazzurri consolidano il terzo posto a quota 42 punti. La sosta sarà utile soprattutto ...

