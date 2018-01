FIFA 18 Ultimate Team svela candidature a Player of the Month di dicembre | su chi

TOTY FIFA 18 Ultimate Team in arrivo - possibile qualche sorpresa? : L'attesa per il Team of the Year (o TOTY, che dir si voglia) di FIFA 18 Ultimate Team sta finalmente per giungere al termine. La formula scelta quest'anno da parte della FIFPro, l'associazione che riunisce il voto di tutti i calciatori professionisti, ha infatti preso in considerazione il periodo che va da settembre 2016 fino ad agosto 2017, e l'elezione dell'undici titolare ha avuto luogo già durante lo scorso mese di ottobre. La domanda ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 3 gennaio : Tornano le nostre previsioni sulla potenziale Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate Team, l'appuntamento Settimanale che cerca di fare un po' una panoramica su quelli che saranno i calciatori omaggiati con una versione In Form della propria carta all'interno della modalità del titolo di Electronic Arts. Un momento sempre molto utile per pianificare al meglio i propri investimenti, con lauti guadagni che saranno alla portata di tutti gli ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - quali match nella settimana del 6 gennaio? : Ci siamo, l'anno si avvia ormai verso la sua naturale conclusione e con esso anche l'annata di FIFA 18 Ultimate Team. I match dei Principali campionati europei si sono disputati nel corso degli ultimi due giorni, con gli ultimi (di Premier League) che riceveranno il fischio d'inizio nel pomeriggio di oggi e gli utenti del titolo Electronic Arts non possono far altro che guardare in avanti, pronti a “scommettere” sui primi match del 2018: è ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 27 dicembre : Il fine Settimana è stato come sempre ricchissimo di calcio giocato, e questo FIFA 18 Ultimate Team lo sa più che bene: il freddo e le feste di Natale incombenti non hanno infatti scoraggiato le squadre di tutto il mondo, che come sempre sono scese in campo offrendo spettacoli degni di questo nome, che potrebbero valere un posto d'onore tra le file della Squadra della Settimana della particolarissima modalità del gioco targato Electronic ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - questi i match del 29 e 30 dicembre? : Il calcio non si ferma mai, nemmeno nelle giornate natalizie, e FIFA 18 Ultimate Team non può ovviamente fare altro se non allinearsi. Con il fine settimana che ha regalato uno spettacolo di altissimo livello, con big match in tutta Europa (basti pensare al Clasico tra Real Madrid e Barcellona, oppure al nostrano Juventus – Roma, giutsto per fare un paio di esempi), lo sguardo non può ovviamente che volgersi al weekend prossimo, quello che di ...

Salasso FIFA 18 Ultimate Team - microtransazioni rovinano Natale in Irlanda : Le polemiche degli ultimi mesi che hanno riguardato le microtransazioni sembrano non aver scalfito minimamente FIFA 18, il simulatore calcistico targato Electronic Arts: un po' un paradosso se si pensa che una delle modalità (tra le più giocate in assoluto, tra l'altro, ndr) presenti al suo interno, vale a dire Ultimate Team, sfrutta in toto proprio la presenza di pacchetti acquistabili tanto con la valuta interna guadagnabile semplicemente ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 20 dicembre : Il mercoledì di FIFA 18 Ultimate Team si avvicina, e come ogni Settimana cresce immancabilmente per quello che potrebbe essere il potenziale Team of the Week che stuzzicherà l'appetito videoludico di tutti i fruitori del titolo Electronic Arts. Il simulatore calcistico per eccellenza torna ancora una volta sulla cresca dell'onda con i principali atleti del panorama calcistico mondiale, cercando di estrapolarne un undici titolare (con conseguenti ...

Incontri principali FIFA 18 Ultimate Team - questi i match del 22 e 23 dicembre? : Nuovo appuntamento con gli Incontri principali di FIFA 18 Ultimate Team, il momento perfetto per provare a incrementare il proprio bottino in termini di valuta interna al titolo targato Electronic Arts sfruttando la febbre da Sfide Creazione Rosa che, ogni martedì, pervade gli spacchettatori più indefessi. Un fine settimana da viglia di Natale decisamente infuocato quello che attende i calciofili di tutto il mondo e, di riflesso, anche tutti ...

FUTMAS FIFA 18 Ultimate Team disponibile dal 15 dicembre - cosa aspettarsi dall’evento? : Il Natale è sempre più vicino, e il FUTMAS FIFA 18 Ultimate Team, come di consueto, non poteva tardare ad arrivare: i ragazzi di Electronic Arts non potevano che celebrare al meglio la marcia di avvicinamento alle festività con il canonico evento che, come tradizione da qualche anno a questa parte, si appresta a inondare il simulatore calcistico di Sfide Creazione Rosa e carte speciali di alcuni calciatori in particolare. Le SBC (Squad ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 13 dicembre : Fine Settimana scevro di emozioni per la nostra serie A, con FIFA 18 Ultimate Team che ovviamente monitora attentamente il massimo campionato italiano e quelli di tutto il mondo per poter selezionare attentamente gli atleti che si sono contraddistinti sul rettangolo verde, premiandoli quindi con una versione speciale della loro carta nella magnetica modalità di gioco. Ovviamente tra i pali della Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate ...

Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team - match da tutta Europa il 16 e 17 dicembre? : L'inizio di ogni nuova settimana in FIFA 18 Ultimate Team corrisponde di fatto all'apparizione nella magnetica modalità del titolo targato Electronic Arts degli Incontri Principali: una fonte costante di ispirazione per tutti gli aspiranti imprenditori videoludici, pronti a lanciarsi in investimenti mirati che consentano di incrementare il proprio bottino in modo da garantirsi la giusta dose di pecunia utile a migliorare il proprio Team da ...

FIFA 18 Ultimate Team Player of the Month di novembre - i consigli sui migliori investimenti : Il mese di novembre è giunto al termine, e per FIFA 18 Ultimate Team questo vuol dire che è tempo di fare bilanci, e guardare al mercato in prospettiva cercando di carpire quali possibili investimenti è lecito portare a termine in vista dell'elezione del Player of the Month della Premier League: chi sarà il nuovo atleta a fregiarsi di tale onoreficenza dopo Leroy Sanè? Le indicazioni più limpide sembrerebbero puntare tutte verso Mohamed ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - i possibili giocatori In Forma del 6 dicembre : Il fine Settimana calcistico è stato indubbiamente fruttuoso per FIFA 18 Ultimate Team, con i verdetti dei campi da gioco reali che consentono di dare uno sguardo alle migliori prestazioni degli atleti di tutto il mondo e di ipotizzare quali tra di loro si siano distinti a tal punto da meritare una menzione della Squadra della Settimana. Un momento fondamentale per FIFA 18 Ultimate Team, con gli utenti che provano a speculare al massimo sui ...

FIFA 18 : secondo Blake Jorgensen le microtransazioni di Ultimate Team sono molto popolari tra i giocatori : In un periodo in cui il tema delle microtransazioni, legato poi alle loot box, ha accesso una fortissima discussione all'interno della community, arrivano interessanti dichiarazioni del CFO di Electronic Arts, Blake Jorgensen, il quale ha parlato del (delicato) argomento durante la trentasettesima edizione del NASDAQ Investor Program.Come segnala Games Industry, nello specifico Jorgensen ha parlato delle microtransazioni presenti nella modalità ...