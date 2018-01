Fiat paga 5 operai per stare a casa Lettera a Mattarella | vogliamo tornare in fabbrica

Fiat - la lettera a Mattarella degli operai pagati per stare a casa : “Noi discriminati” : Pubblichiamo la lettera consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano, Roberto Fabbricatore, i cinque operai della Fiat, ora Fca, pagati dall’azienda ogni mese da quando il Tribunale, a settembre 2016, ha dichiarato illegittimo il loro licenziamento. L’azienda di Sergio Marchionne, però, non li hai mai reintegrati sul posto di lavoro. Caro ...

"Vogliamo tornare in fabbrica" - la storia dei 5 operai pagati dalla Fiat per stare a casa : "pagati per stare a casa" . Questa è la situazione in cui sono costretti cinque metalmeccanici della Fiat che percepiscono lo stipendio pieno senza effettuare neppure un'ora di lavoro. "Una situazione ...

Huayra Lampo - Elkann e Pagani omaggiano la Fiat Turbina : ROMA - Pagani Huayra è una delle supersportive più desiderate al mondo. Realizzata artigianalmente nello stabilimento modenese fondato da Horacio è il frutto di un lavoro di sviluppo durato ben sette ...

Fiat Chrysler paga dazio con le immatricolazioni : Si muove con debolezza il titolo Fiat Chrysler , che mostra un calo dello 0,13%. A frenare gli acquisti sulle azioni della casa automobilistica guidata da Sergio Marchionne, contribuisce la notizia ...

Tassa rifiuti - si paga con F24 solo e e sapere se è legittima e gonFiata per diritto rimborso : Come capire e quali voci vedere per sapere se la Tassa rifiuti pagata finora è legittima e valida o gonfiata. E poi regole riviste per pagamenti solo con F24

Fedez truffato da una finta avvocatessa : fatture gonFiate per pagarsi le cene : I suoi acquisti personali li avrebbe inseriti nelle note spese. Così, avrebbe recuperato i soldi per i suoi "sfizi" e avrebbe fatto in modo che a pagare fosse il suo assistito. Come riporta

Fedez - truffato da finta avvocato : 'Fatture gonFiate per pagarsi cene e biancheria intima' : ROMA L'ex consulente legale di Fedez, Susanna Chiesa, si spacciava per avvocato, ma non lo era ed è stata condannata per truffa ed esercizio abusivo della professione. Susanna Chiesa è stata ...

Tari gonFiata - l’errore sulla Tassa rifiuti è macroscopico. E a pagarlo sarà come sempre Pantalone : È di questi giorni la notizia che la Tassa sui rifiuti, meglio nota come Tari, sia stata calcolata in maniera errata da alcuni comuni italiani. La prima conseguenza è che molti cittadini hanno pagato più del dovuto, proprio a causa di questi errori. Non è che chi effettua i calcoli si sbagli in difetto, questo non accade mai o molto raramente e, qualora succedesse, possiamo stare tranquilli sul fatto che, a stretto giro, ci verrà comunicata la ...

Tari - governo pronto a pagare i rimborsi della tassa gonFiata : «I rimborsi sono sicuri nei Comuni che hanno sbagliato». Il governo, per bocca del viceministro dell'Economia, Pier Paolo Baretta (secondo quanto riferito dal Tg3), è pronto a chiudere quanto prima il pasticcio-Tari per evitare ulteriori ripercussioni negative su una campagna elettorale che per l'attuale maggioranza - e soprattutto per il Pd - si preannuncia tutta in salita. La «buccia di ...

"Per anni abbiamo pagato la Tari gonFiata". A causa dei conti inesatti - è caos sulla tassa sui rifiuti : come verificare l'errore e chiedere ... : Il Dipartimento finanze del ministero dell'Economia emanerà "in tempi molto brevi un documento di chiarimento sulle modalità di corretta applicazione della Tari", fanno trapelare dal Mef alcune fonti.

Tari gonFiata per errore da alcuni Comuni : tanti cittadini hanno pagato la tassa sui rifiuti fino al doppio del dovuto : Un errore che è costato carissimo a tantissime famiglie italiane. Difficile, ad oggi, determinare l'impatto totale, ma l'errore compiuto da molti Comuni nel calcolo della Tari, la tassa sui rifiuti, ha portato alcuni cittadini a pagare, negli ultimi cinque anni, anche il doppio dell'importo dovuto. A scoprire l'errore è stato il deputato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe L'Abbate, che ha presentato un'interrogazione alla Camera ...

Tassa sui rifiuti gonFiata per errore : è stata pagata il doppio per anni : I cittadini di Genova, ma anche di altri importanti comuni italiani, 'pagano il doppio del dovuto per la Tari', la Tassa comunale sui rifiuti. Lo denuncia il gruppo del M5S in Consiglio comunale ...

