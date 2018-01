Fermati su una supercar | ma l' auto è clonata | quella vera era in garage

Caserta - clonano auto di lusso : Fermati in autostrada su una supercar - ma l'auto vera era in garage : Forse un'auto rubata. Un veicolo clonato, del tutto simile all'originale, che infatti era nel garage del legittimo proprietario a 500 chilometri di distanza, è stato scoperto dalla Polizia Stradale di ...

Fermati un uomo e una donna per la morte dell’ex calciatore Andrea La Rosa : Dopo una notte di interrogatori sono state fermate due persone, un uomo e una donna, per l’omicidio di Andrea La Rosa, 35 enne milanese ex calciatore di serie C e neo direttore sportivo del Brugherio calcio (Monza), scomparso il 14 novembre scorso. L’accusa è omicidio e soppressione del cadavere. ...

Modena - ventenne ucciso e messo in una valigia : Fermati 3 minorenni. “Ricattava uno di loro : ‘se mi lasci dico che sei gay'” : Tre minorenni di origine cinese sono stati fermati per l’omicidio del 20enne trovato dalla madre all’interno di una valigia in casa sua a Modena, lo scorso sabato 25 novembre. Due di loro si trovavano a Prato, mentre il terzo non aveva lasciato la cittadina emiliana. Altre due persone, non sappiamo se minorenni o maggiorenni, sono tutt’ora ricercate. “Indaghiamo per omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di ...

