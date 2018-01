Fca corre +6 | 3% | produzione ok

Le borse continuano a correre Nuovo record di Fca a Milano Tokyo ai massimi da 26 anni : Listini ancora in rialzo sulla scia della nuova chiusura record a Wall Street, con il Dow Jones per la prima volta sopra quota 25.000 punti. Anche Tokyo ha ritoccato il suo massimo da 26 anni Segui su affaritaliani.it

Le borse continuano a correre Fca inarrestabile a Piazza Affari Tokyo ai massimi da 26 anni : Listini ancora in rialzo sulla scia della nuova chiusura record a Wall Street, con il Dow Jones per la prima volta sopra quota 25.000 punti. Anche Tokyo ha ritoccato il suo massimo da 26 anni Segui su Affari taliani.it

Fca corre in Borsa - il titolo sopra i 17 euro : è massimo storico : Secondo gli analisti di Mediobanca il mercato Usa resta in salute e vicino a livelli record, supportato da un'economia che cresce e dagli effetti della riforma fiscale, con Fca che potrebbe essere il ...

Corre Fca dopo il rialzo del target price da parte degli analisti : (Teleborsa) - Analisi intraday Apprezzabile rialzo per Fiat Chrysler Automobiles, in guadagno dell'1,39% sui valori precedenti. Oggi Goldman Sachs ha alzato il target price del produttore di auto a 25,...

Piazza Affari regina di Borsa in Europa : vola Saipem - corre Fca : L'economia tira e una serie di trimestrali sopra le attese porta Piazza Affari in cima ai listini europei. Il Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,12%, 22.629 punti , con cinque blue chip e i loro conti in ...