FA Cup Newcastle; Benitez | ”E’ stato difficile mantenere la concentrazione nella ripresa”

: RT @sportnotizie24: #FACup, risultati 3° turno: #ManchesterCity e #Newcastle avanti, #Stoke eliminato - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #FACup, risultati 3° turno: #ManchesterCity e #Newcastle avanti, #Stoke eliminato - sportnotizie24 : #FACup, risultati 3° turno: #ManchesterCity e #Newcastle avanti, #Stoke eliminato -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di sabato 6 gennaio 2018) Rafaintervidopo il fischio finale di Newcstle-Luton, terzo turno di FA Cup. Con 3 reti rifilate al Luton Town in nove minuti, ildi Rafaaccede al quarto turno di FA Cup. Le reti sono state realizzate da Perez al 30′ e 36′ e Shelvey al 39′. Per il Luton il gol della consolazione èmesso a segno da Hylton al 49′ per la gioia di 7.000 tifosi accorsi a St.James’ Park. Il tecnico spagnolo è apparso abbastanza contento per la prestazione dei suoi giocatori. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita, rilasciate alla BBC: “Nel primo tempo siamo andati molto bene, all’intervallo eravamo già sul 3-0, forse èpiùlaripresa. Hanno segnato e forse hanno creduto di poter poi segnare ancora, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita ma il primo ...