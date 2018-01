FA Cup | al Liverpool il derby con l' Everton | in gol van Dijk

Probabili Formazioni Liverpool-Everton - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Everton, FA Cup 2017/2018, Ore 20.55: Occasione per Lallana e Solanke nel Liverpool. Niasse al posto di Rooney nell’Everton. Il 3°turno di FA Cup vede andare in scenda il Derby del Merseyside tra Liverpool e Everton ad Anfield Road. I Reds vengono da una vittoria nell’ultimo turno di campionato, che li ha proiettati in 4^posizione, posto valevole per la qualificazione alla prossima Champions ...