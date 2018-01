F1 | novità importanti in casa Ferrari | Diego Ioverno lascia il muretto dei box? Greenwood

Toyota presenta importanti novità in tema di guida autonoma al CES 2018 : Il Toyota Research Institute (TRI) presenterà il nuovo test vehicle per la ricerca sulla guida autonoma, denominato Platform 3.0, al CES di Las Vegas, la più importante fiera di...

Inter e Barcellona a duello per De Vrij? Arrivano importanti novità! : Il Barcellona è sicuramente uno dei top club europei destinato a rafforzarsi maggiormente in questa sessione invernale di calciomercato. Il club blaugrana si appresta a mettere a segno il colpo più importante del mercato di gennaio: stiamo parlando ovviamente di Philipp Coutinho che lascerà il Liverpool per trasferirsi alla corte di Valverde. Ma non è tutto, perchè i catalani sono vicini a chiudere anche un acquisto in difesa. Come riportato da ...

Lapadula-Udinese ed il difensore per Oddo : le ultime importanti novità dal mercato : Nelle scorse settimane si è tanto parlato dell’interesse dell’Udinese per Lapadula. Ebbene, dopo l’esplosione di Lasagna secondo quanto rivela la Gazzetta dello sport (ed anche un comunicato del club), l’Udinese avrebbe accantonato la pista che porta all’attaccante del Genoa. Il Grifone adesso dovrà decidere se tenere in rosa Lapadula o cederlo al miglior offerente, fatto sta che l’Udinese si è tirata fuori ...

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 2 gennaio 2018? : novità importanti per i Capricorno - e gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 2 gennaio 2017, analisi dei segni zodiacali in difficoltà e crescita. Bella energia per i Pesci che reagiscono, Luna opposta per il Capricorno.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 13:42:00 GMT)

Aggiornamento Need For Speed Payback in arrivo nel 2018 - importanti novità per l’online : Il ritorno sulla scena videoludica con Need For Speed Payback costituiva a tutti gli effetti un nuovo banco di prova per Electronic Arts, che in svariate occasioni ha visto la tamarrissma serie racing essere attaccata su più fronti per contenuti che, nella maggior parte dei casi, non riuscivano a rispettare le aspettative (elevate?) da parte dell'utenza. Una missione riuscita quasi in toto quella di questo nuovo capitolo della saga motoristica, ...

Le novità auto del 2018 - Tutti i debutti più importanti dell'anno : Gennaio è sempre gennaio. Per le autonotizie e le anteprime non c'è un numero più importante. E il primo mese dell'anno ormai alle porte lo è ancora di più. Perché per la prima volta in assoluto Quattroruote mette in campo un'iniziativa tutta dedicata ai prossimi debutti: Q novità 2018, oltre ad assumere la dignità di allegato gratuito su tutta la tiratura del giornale, è anche il primo dossier con la nuova veste grafica, quella lanciata con il ...

News Genoa - le ultime sulle condizioni di Bertolacci : importanti novità : News Genoa – “Pranzo e riunione tecnica in sala video. Allenamento e poi il rompete le righe, in attesa della rifinitura di domani, corredata dalla conferenza di mister Ballardini (Villa Rostan, ore 13). Dopo la doppia sessione archiviata nella giornata di mercoledì, il gruppo è tornato ad alzare i giri proseguendo la preparazione agli ordini dello staff. Torello e riscaldamento. Poi esercitazioni a gruppo suddiviso nelle due metà ...

In arrivo importanti novità con la fusione Wind e 3 Italia : tra copertura e 5G al 28 dicembre : Da un po' di tempo a questa non parliamo di fusione Wind e 3 Italia, ma a quanto pare gli spunti d'interesse non mancano di certo nell'ambito di questo progetto. Tutto ruota inevitabilmente attorno al 5G, come vi abbiamo riportato alcune settimane fa, ma sono diversi gli aspetti da prendere in esame in queste ore in seguito all'intervista che Stefano Takacs, Responsabile Network Engineering di Wind Tre, ha deciso di rilasciare ai colleghi di ...

Importanti novità su Death Stranding in arrivo nel 2018? : Quando si parla di Death Stranding, la prima cosa che accade, in maniera quasi naturale, è l'innalzamento del sopracciglio cui si unisce la faccia che assume strane pose, per un senso generale di interdizione da parte dell'interlocutore: il motivo è ovviamente molto semplice e risiede nella cripticità del titolo in questione - come ci si aspetterebbe dal miglior Kojima (deus ex machina al lavoro sul progetto) - e che in questa fase dello ...

Manovra con fiducia - c'è l'ok della Camera. Ora torna al Sento. Le novità più importanti : Roma - La Camera ha dato il via libera finale alla Manovra con 270 voti favorevoli, 172 voti contrari, 5 astenuti. Il disegno di legge torna ora, in terza lettura, all'esame del Senato. Domani al ...

Calciomercato Roma - parla Monchi : da Berardi ad Emerson - le importanti novità : Calciomercato Roma – La Roma è in campo per la gara di Coppa Italia contro il Torino, interessanti indicazioni di Monchi ai microfoni di Rai Sport: “La Juve su Emerson Palmieri? Non lo so, bisognerebbe chiederlo al direttore sportivo della Juve. Noi siamo contenti perché è ogni giorni più pronto e oggi gioca dall’inizio dopo tanti mesi. Mercato? Ora pensiamo alle prossime partite, poi parleremo con il mister e decideremo se ...

FABRIZIO CORONA/ Processo - oggi nuova udienza : la voce - "novità importanti" (ultime notizie) : FABRIZIO CORONA: oggi nuova udienza del Processo a carico del noto agente dei vip. L'ex re dei paparazzi è ancora in carcere: si attendono novità importanti sul suo futuro (Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 09:06:00 GMT)

Cda Fiorentina - il comunicato dei viola : importanti novità per mercato e stadio nuovo : CDA Fiorentina – “Il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina SpA ha preso atto che l’andamento del budget è in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica che il Club si è prefissato nel pieno rispetto delle indicazioni del Fair Play Finanziario diramate dalla UEFA e in sintonia con gli azionisti. Gli obiettivi mirano a raggiungere livelli di efficienza e di generazione di valore tali da poter autofinanziare gli ...