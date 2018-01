Ezio Greggio saluta Striscia la notizia | ' Per me è stato un onore'

Ezio Greggio saluta Striscia la notizia : Sabato sera Ezio Greggio ha condotto la sua ultima puntata della 30/a edizione di Striscia la notizia. ' Per me è stato un onore - dice l'attore - essere stato chiamato da Antonio Ricci e Canale 5 ad ...

L'addio di Ezio Greggio a Striscia : Stasera in onda l'ultima puntata : Ezio Greggio dice addio alla scrivania di Striscia la notizia: questa sera condurrà la sua ultima puntata della 30esima edizione dell'irriverente "telegiornale" ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5."Per me è stato un onore essere stato chiamato ad aprire a settembre la 30esima edizione di Striscia e aver contribuito a vincere tante serate e a battere ancora record di ascolti", ha detto Greggio ...

Striscia la notizia : Enzo Iacchetti dà i numeri al Lotto e due escono sulla ruota di Milano (video) - dopo Salvo Sottile ci prova Ezio Greggio : Nella puntata di Striscia la notizia (voto: 6,5) di mercoledì 6 dicembre su Canale 5 è stato mostrato un filmato del 27 novembre quando Enzo Iacchetti, con tanto di cilindro da prestigiatore, ha estratto i numeri 11, 27 e 79, poi usciti sulla ruota di Milano nell’estrazione del 5 dicembre scorso.Un episodio che ricorda quello di Salvo Sottile che durante una puntata di Mi manda RaiTre, parlando di televendite truffaldine, ha dato anche lui ...

Striscia la notizia - ascolti record nella puntata prima della finale del GF Vip 2 : esultano Ezio Greggio e la rientrante Michelle Hunziker : ascolti TV Lunedì 4 dicembre la puntata di Striscia la notizia (voto: 6,5) segna il record stagionale con 6.335.000 telespettatori e il 22,63% di share. Merito (anche) dell'attesa per la finale del GF Vip 2 e della lunga durata (fino alle 21.40).Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, Striscia ottiene il 25,57% di share. Alle 21.32 il tg satirico di Canale 5 segna il picco record di oltre 8 ...

Striscia la notizia 2017 | Prima puntata con Ezio Greggio-Michelle Hunziker | Diretta dalle 20.40 : Stasera, lunedì 4 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda la Prima puntata di Striscia la notizia-La voce dell'intraprendenza con la coppia Ezio Greggio-Michelle Hunziker e la seguiremo in liveblogging su Tvblog. Striscia la notizia, ultima puntata per Enzo Iacchetti: "Unica trasmissione che non invecchia" prosegui la letturaStriscia la notizia 2017 | Prima puntata con Ezio ...

Striscia la notizia : Ezio Greggio-Michelle Hunziker conduttori dal 4 dicembre al 6 gennaio - Enzo Iacchetti ritorna la prossima edizione : Lunedì 4 dicembre alle 20.40 su Canale 5 cambio (a metà) di conduzione a Striscia la notizia (voto: 6,5).Confermato Ezio Greggio mentre Michelle Hunziker subentra a Enzo Iacchetti.prosegui la letturaStriscia la notizia: Ezio Greggio-Michelle Hunziker conduttori dal 4 dicembre al 6 gennaio, Enzo Iacchetti ritorna la prossima edizione pubblicato su Realityshow 03 dicembre 2017 15:30.

