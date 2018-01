Evasione imprese e partite Iva vale 93 miliardi

Cgia - per imprese Evasione da 93 mld : L'incidenza dell'evasione attribuibile alle aziende sul totale del valore aggiunto prodotto dall'economia non osservata (207,5 miliardi) è pari al 44,9%. Un altro 37,3% dell'evasione è riconducibile ...

Cgia di Mestre - da imprese Evasione da 93 miliardi di euro : Per ogni 100 euro di gettito fiscale incassato, il Fisco perde 16,3 euro in evasione da parte delle imprese. Lo rivelano i dati della Cgia di Mestre sull'evasione delle imprese: tra l'economia sommersa (data dalla somma dell'evasione da sottodichiarazione, da lavoro irregolare ed altro), il valore aggiunto complessivo generato nel 2015 dall'economia non osservata è stato di 207,5 miliardi di euro. Di questi, l'Ufficio ...

Sicilia - arrestato neo deputato Udc : Evasione fiscale | Cancelleri : il primo impresentabile : In società con un'altra persona De Luca avrebbe realizzato un'evasione di quasi due milioni di euro. Cancelleri (M5s): "Ora Musumeci chieda scusa ai Siciliani". "Striscia la notizia" intervista l'uomo che ha denunciato irregolarità in provincia di Catania

