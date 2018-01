Europei Volley U17W - Seconda vittoria per l' Italia Oggi la sfida decisiva

Volley femminile - Qualificazione Europei U17 2018 – L’Italia si sbarazza della Croazia : sfida alla Polonia per il pass : L’Italia non conosce ostacoli nel torneo di Qualificazione agli Europei U17 2018 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato la Croazia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) e ora sono davvero a un passo dalla rassegna continentale: si deciderà tutto nel match in programma domani contro la Polonia che nel pomeriggio si è sbarazzata dell’Austria. Le ragazze di coach Fanni (che sostituisce Mencarelli in ...

Volley - Qualificazione Europei U18 2018 – L’Italia travolge la Svizzera - si decide tutto contro la Finlandia. Stefani sugli scudi : L’Italia prosegue nel migliore dei modi il torneo di Qualificazione agli Europei U18 2018 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Svizzera con un netto 3-0 (25-17; 25-15; 25-19) e ora sono davvero vicini a strappare il pass per la rassegna continentale di categoria: si deciderà tutto nello scontro diretto di domani contro l’abbordabile Finlandia che oggi pomeriggio ha avuto la meglio sulla ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Italia straripante sull’Austria - Cagnin e Omoruyi a valanga : L’Italia travolge l’Austria con uno straripante 3-0 (25-14; 25-10; 25-8) nel primo incontro del torneo di qualificazione agli Europei U17 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato le modeste avversarie spingendo al servizio (11 aces) e a muro (4), trascinate da una sontuosa Emma Cagnin (14 punti, 56% in attacco) e da Loveth Omoruyi (11). Meritano una menzione le bordate al servizio di Linda ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – L’Italia parte col botto : Danimarca asfaltata 3-0 - Stefani top scorer : L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Le convocate dell’Italia : Nwakalor guida le azzurre a Bassano : Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana U17 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno questa primavera in Bulgaria. Le azzurre dovranno vincere il proprio girone, in cui figurano le abbordabili Austria, Croazia e Polonia, per staccare il pass per la rassegna continentale. Queste le azzurrine che scenderanno in campo a Bassano del Grappa (Vicenza) dal 4 al 6 ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – I convocati dell’Italia : azzurri in Puglia nel weekend : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di Qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia affronterà nell’ordine Danimarca, Svizzera e Finlandia: soltanto la vincitrice del girone staccherà direttamente il pass per la rassegna continentale. Questi i dodici azzurri che scenderanno in campo a Martina Franca (Taranto) dal 4 al 6 gennaio. Giulio Magalini ...

Beach volley - Europei giovanili 2018 : fissate date e località dei campionati continentali : Saranno Jurmala e Anapa ad ospitare i campionati Europei giovanili nella prossima stagione, 2018. Per la prima volta il campionato continentale Under 18 e Under 20 sarà assegnato nello stesso posto e nello stesso periodo. La sabbia sarà quella russa di Anapa e la scelta della Russia non è un caso visto che è la nazione che ha fatto l’en plein di ori Europei a livello giovanile lo scorso anno. Dal 12 al 15 luglio le migliori coppie Under 18 ...

Volley - CEV Awards 2017 – Premio alla carriera per Magri - Lupo/Nicolai Kings of The Beach - Guidetti allenatore dell’anno. E i migliori giocatori Europei sono… : Al Galà del Volley Europeo che si è svolto al Ritz-Carlton Hotel di Mosca (Russia) sono stati assegnati i consueti premi annuali della CEV. C’è stata gloria anche per l’Italia. MIGLIOR GIOCATORE: Maxim Mikhaylov (Russia) – Lo schiacciatore dello Zenit Kazan Campione d’Europa per tre volte consecutive, vincitore degli europei anche con la sua Nazionale. MIGLIOR GIOCATRICE: Tijana Boskovic (Serbia) – MVP agli ...

Volley : Nazionali - ufficializzati i calendari delle qualificazioni agli Europei giovanilii : ROMA - La CEV ha ufficializzato i calendari dei tornei di qualificazione ai Campionati Europei Under 17 Femminili e Under 18 Maschili con l'Italia che li organizzerà entrambi a inizio gennaio. Dal 4 ...

Europei sitting volley - l'Italia conquista il dodicesimo posto : Da un punto di vista squisitamente personale non posso che essere oltremodo contento di questa esperienza se pensiamo al fatto che non è neanche un anno che pratico questo sport. Aver partecipato ad ...

Europei Sitting Volley - Che spettacolo gli azzurri! Arriva la prima vittoria continentale della nazionale italiana maschile : Europei Sitting Volley: prima storica vittoria per gli azzurri Nel Campionato Europeo di Sitting Volley maschile è Arrivata la prima storica vittoria continentale della nazionale italiana, 3-2 (20-25, ...

Europei Sitting Volley - Gli azzurri eliminati agli ottavi - l'Italia cede alla Polonia per 3-0 : Europei Sitting Volley Maschili: niente quarti per gli azzurri, la Polonia vince 3-0 Nell'Europeo maschile di Sitting Volley la nazionale italiana ha ceduto 0-3 (9-25, 17-25, 14-25) alla Polonia, ...

Europei Sitting Volley - Ancora un ko per l'Italia - azzurre battute dall'Ucraina : Europei Sitting Volley Femminili: le azzurre battute dall'Ucraina A Porec, nell'ultima giornata della prima fase dei Campionati Europei di Sitting Volley, le azzurre guidate da Amauri Ribeiro sono ...

Sitting Volley : agli Europei l'Italia cede anche alla Russia : POREC (CROAZIA)- Nuova sconfitta, 3-0 (25-15, 25-14, 25-9) contro la Russia, per la nazionale italiana femminile ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Porec, Croazia. Le ragazze di Amauri ...