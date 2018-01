Esplode bombola e crolla palazzina | due feriti | uno è grave

Pakistan - Esplode una bombola di gas in ospedale : almeno 6 morti : almeno sei persone, fra cui due bambini, sono morte in Pakistan per l'esplosione di una bombola di gas nel principale ospedale di Attock, città della provincia di Punjab. Il vice commissario di ...

Pakistan - Esplode bombola gas : 6 morti : 4.24 Almeno sei persone sono state uccise e altre 12 ferite in un'esplosione di una bombola di gas in un ospedale nel distretto di Attock,nel nord del Pakistan L'esplosione ha fatto crollare parte dell'edificio dell'ospedale che ospita il reparto di degenza femminile nel quale c'erano tra i pazienti anche donne e bambini. Per la polizia la causa dell'esplosione della bombola non è stata ancora accertata, ma si ipotizza che l'esplosione ...