: Esce il libro anti-Trump ed è record di vendite: Un bimbo capriccioso - AdrMontanaro : Esce il libro anti-Trump ed è record di vendite: Un bimbo capriccioso - marylineburgaud : RT @Sellitti_MR: @BrindusaB1 @NadiaZanelli1 @BPerrionni @afagasta @dianadep1 @agustin_gut @smarucci46 @henrirouen @Dominiquepucini @Caterin… - marylineburgaud : RT @Rebeka80721106: @BrindusaB1 @albertopetro2 @NadiaZanelli1 @BPerrionni @afagasta @dianadep1 @agustin_gut @smarucci46 @henrirouen @Domini… - LaPresse_news : VIDEO - Trump, esce il libro scandalo. L'autore: "Alla Casa Bianca tutti pensano che sia un'idiota" - scastaldi9 : RT @Sellitti_MR: @BrindusaB1 @NadiaZanelli1 @BPerrionni @afagasta @dianadep1 @agustin_gut @smarucci46 @henrirouen @Dominiquepucini @Caterin… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 6 gennaio 2018) New York Più penetrante dellecipazioni: ildi Michael Wolff va dritto al cuore della Casa Bianca svelando personaggi, fatti e retroscena sino a oggi inediti che creeranno non pochi imbarazzi e grattacapi a Donald. Ma il presidente americano non ci sta, e su Twitter si scaglia contro l'autore di «Fire and Fury: Inside theWhite House». «Ho autorizzato un accesso pari a zero alla Casa Bianca (l'ho rifiutato davvero molte volte) all'autore delfalso. Non ho mai parlato con lui per il. È pieno di bugie, false rappresentazioni e fonti che non esistono», tuona. «Guardate al passato di questa persona e guardate cosa accade a lui e allo sciatto Steve», aggiunge, riferendosi anche al suo ex stratega Steve Bannon, una delle principali fonti del testo. Quindi, accusa i ...