Esce il libro anti-Trump ed è record di vendite : Un bimbo capriccioso : New York Più penetrante delle anticipazioni: il libro di Michael Wolff va dritto al cuore della Casa Bianca svelando personaggi, fatti e retroscena sino a oggi inediti che creeranno non pochi imbarazzi e grattacapi a Donald Trump. Ma il presidente americano non ci sta, e su Twitter si scaglia contro l'autore di «Fire and Fury: Inside the Trump White House». «Ho autorizzato un accesso pari a zero alla Casa ...

Usa : Editore sfida Trump - libro di Wolff Esce oggi. Miliardaria sponsor Bannon lo sconfessa : Uscirà oggi "Fire and Fury: inside the Trump White House" , il libro che sta imbarazzando Trump e la sua famiglia. sfidando la diffida dei legali del presidente, l'Editore Henry Holt ha deciso di ...

Istat - calano i lettori : nel 2016 solo il 40 - 5% degli italiani ha letto almeno un libro. Ma crEsce il mercato digitale : In Italia sempre meno persone leggono libri. solo 23 milioni di italiani hanno dichiarato di aver letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi, per motivi non strettamente scolastici o professionali. Si è passati cioè dal 42% della popolazione di lettori del 2015 al 40,5% del 2016. A rilevarlo è l’Istat, che in un report ha analizzato la diffusione e la lettura dei libri nel nostro Paese. Leggono più le donne degli uomini, e i giovani tra ...

Esce “Renzusconi” di Andrea Scanzi - ritratto beffardo del segretario dem : “Il libro che tutti attendevano… tranne Renzi” : “Renzusconi” è il nuovo libro di Andrea Scanzi, edito da Paper First, con prefazione di Marco Travaglio. E’ un ritratto ironico e beffardo del segretario del Partito Democratico, ritenuto la brutta copia e “l’allievo ripetente” di Berlusconi. Impietosa anche la prefazione di Travaglio. Nel libro, che ripercorre la carriera di Renzi, ci saranno anche molti ritratti di renzusconiani più o meno noti: politici, giornalisti, imprenditori, ...

Bibbia - Esce il libro che svela le ‘verità nascoste’ : Roma, 20 novembre 2017 – È stato pubblicato su Amazon.it “Antidoto contro la morte: la morte è stata sconfitta” (https://www.amazon.it/Antidoto-contro-morte-stata-sconfitta-ebook/dp/B01MZZNWXB), l’ebook scritto da Roberto Santoro che promette di rivelare le verità nascoste della Bibbia. Secondo l’autore infatti la Bibbia conterrebbe un’itinerario che viene indicato come un “tesoro nascosto” che la religione, gli studiosi e nemmeno ...

Gli adolEscenti? Un ragazzo su due non legge neanche un libro all'anno : ... in Emilia-Romagna più di un ragazzo su due (il 54%) tra i sei e i 17 anni non arriva nel corso dell'anno a leggere almeno un libro, non fa sport continuativo, non va a concerti, spettacoli teatrali ,...

Alda Merini - poesie per un'amica : Esce un libro di scritti inediti : La scatola delle poesie - quella dove la scultrice Emilia Rebuglio Parea ha raccolto e accumulato i versi dettati e autografi della poetessa Alda Merini - è rimasta sotto il letto per diciotto anni. ...

Esce il cofanetto Quando di Pino Daniele : il meglio della sua carriera in 6 cd - dvd - libro e materiali inediti : A quasi tre anni dalla scomparsa del lazzaro felice della canzone napoletana, Esce venerdì 1 dicembre Quando di Pino Daniele, il cofanetto di Warner Music che racchiude il meglio del repertorio del musicista e cantautore stroncato da un attacco cardiaco nel gennaio del 2015. L'ennesimo omaggio al suo talento arriva con una tracklist composta da tanti brani pubblicati dal 1981 al 1999, più il DVD del film documentario Il Tempo Resterà, curato ...