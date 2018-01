Entusiasmante 2018 per Huawei P9 Lite | da oggi con l’aggiornamento B338 sui Vodafone

: Entusiasmante 2018 per #HuaweiP9Lite, da oggi con l'aggiornamento B338 sui Vodafone - OptiMagazine : Entusiasmante 2018 per #HuaweiP9Lite, da oggi con l'aggiornamento B338 sui Vodafone - MatteoMainardi : RT @RuggeroFabri: E' sempre entusiasmante iniziare il 2018 prendendo la tessera dell'@ass_coscioni per proseguire insieme la strada delle l… - Odisseo2010 : RT @RuggeroFabri: E' sempre entusiasmante iniziare il 2018 prendendo la tessera dell'@ass_coscioni per proseguire insieme la strada delle l… - Elio50662856 : RT @RuggeroFabri: E' sempre entusiasmante iniziare il 2018 prendendo la tessera dell'@ass_coscioni per proseguire insieme la strada delle l… - MarcoMoledda : RT @stefanosar: È stato un anno emozionante che ci ha regalato soddisfazioni e che ha posto le basi per un entusiasmante 2018. Auguro a tut… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Ad iniziol'intramontabileP9viene colpito dall'aggiornamento, nell'ambito del nostro mercato, quello italiano, e più specificamente del modello VNS-L31 brandizzato dall'operatore.Il peso complessivo è di 307 MB, ed il changelog si limita a menzionare l'inclusione delle ultime patch rilasciate da Google per migliorare la sicurezza generale del sistema operativo (si tratta di quelle aggiornate al 1 dicembre, con ogni probabilità). Aspettiamoci anche qualche correzione ed ottimizzazione, anche se chiaramente non possiamo andare più a fondo di così, almeno per il momento.Tempo qualche giorno e sapremo dirvi senz'altro di più in merito alle aggiunte previste dall'aggiornamentoa bordo delle varianti griffatediP9, che pur non eguagliando, in termini numerici, gli esemplari no brand, quelli che di più abbondano nel nostro ...