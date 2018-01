Energia per l' Italia Con l' approssimarsi della scadenza elettorale si va a completare la

L'Autorità per l'Energia elettrica diventa ARERA. Nuove competenze sui rifiuti : L'Authority per l'energia elettrica amplia le proprie competenze . Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della Legge di Bilancio di previsione 2018, che ha attribuito all'...

Sfida climatica per l’Energia globale : Tutta la struttura dei prezzi dell’energia muoverà al rialzo nel 2018, grazie alla ripresa dei consumi, spinti dalla positiva congiuntura economica, con qualche difficoltà sui singoli...

Scoperto il "generatore di Energia" dei tumori grazie ad una ricerca italiana : Un nuovo e importante passo nella lotta ai tumori è stato fatto grazie ad un gruppo di ricerca della Columbia University di New York guidato dagli italiani Antonio Iavarone e Anna Lasorella. I ricercatori...

Tumori - la scoperta di due scienziati italiani : la fusione di due geni dà Energia al cancro : Una fusione di due geni che scalda i motori del cancro, dandogli benzina per correre, moltiplicare le cellule maligne, diffondersi. È il punto di forza del più aggressivo e letale dei Tumori al cervello, il glioblastoma (ma anche di altre neoplasie). E potrebbe ora trasformarsi nel suo tallone d’Ach

Un fornelletto più efficiente per la Tanzania - Muse e Dolomiti Energia insieme : Tutte queste tecnologie vengono prodotte localmente dalla comunità, incentivando l'economia locale e lo sviluppo sostenibile: l'associazione 'recluta' i tecnici tra le donne, formandole affinché ...

Energia - Codacons : per il 2018 stangata da 942 euro a famiglia : Nel 2018 gli italiani dovranno mettere in conto una ”stangata” pari a circa 942 euro a famiglia: il Codacons ha elaborato il consueto studio ufficiale sugli incrementi di spesa previsti per il nuovo anno sul fronte prezzi e tariffe. Il nuovo anno si aprirà non solo con i rincari di luce e gas già varati dall’Autorità per l’Energia, e che proseguiranno nel corso del 2018 portando ad una maggiore spesa energetica pari a +89 ...

Energia - nuovi rincari per luce e gas : Dal prossimo gennaio le tariffe aumenteranno del 5,3% per l'elettricità e del 5 per il gas. Unione consumatori: 'stangata da 79 euro a famiglia' - nuovi rincari sulle bollette dell'Energia: dal ...

Energia - da gennaio rincari nelle bollette : +5 - 3% per l'elettricità - +5% per il gas : MILANO - rincari in vista per le bollette degli italiani. Secondo quanto indicato dall'Autorità per l'Energia a proposito, dal prossimo primo gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3%...

Pietransieri - senza Energia elettrica per 4 ore : disagi a cittadini e turisti : Serata difficile quella vissuta ieri sera nella frazione di Pietransieri , dove l'energia elettrica è venuta a mancare in diverse case e per diverse ore. Con le temperature rigide della serata e il ...

Energia - firmato decreto per fondo nazionale su efficienza energetica : (Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti , con il concerto del Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , hanno firmato il decreto di costituzione del fondo nazionale per l'efficienza energetica . Il provvedimento favorisce il finanziamento di interventi di efficienza ...

