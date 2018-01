: Per provare a raggiungere un accordo sull'Ilva e revocare, dopo l'istanza di sospensiva, anche il ricorso al Tar di… - VELOSPORT1960 : Per provare a raggiungere un accordo sull'Ilva e revocare, dopo l'istanza di sospensiva, anche il ricorso al Tar di… - AdrMontanaro : Emiliano vuole essere socio dell'Ilva - cominif : RT @ardigiorgio: Ha detto Michele Emiliano che vuole anche L ingresso di un Tarantino nel cda #ilva. “Cumbà cinguanda centesm?” - thereginadisaba : ILVA: basta speculazioni, da Emiliano estremismo senile,vuole lavoratori Ilva ostaggio per campagna elettorale – Fe… - haranbanjo19 : @micheleemiliano Emiliano vuole decarbonizzare ilva ma nn vuole la tap ... mah -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 6 gennaio 2018) La Regione Pugliaentrare nell'azionariatoa nuova. Nei giorni caldissimia trattativa tra gli enti locali e il governo per il ritiro del ricorso al Tar che impedisce la cessione del gruppo siderurgico alla cordata AmInvestco, il governatore Micheleesce allo scoperto, mettendo sul tavolo le proprie condizioni.Oltre a quelle ambientali, l'ingresso di una società controllata dalla Regione nella cordata che rileverà il gruppo siderurgico e un posto in cda.ha già l'identikit'azienda ad hoc e, chiamando in causa la depurazione'acqua, fa il nome di Acquedotto Pugliese. La spa a totale controllo regionale ha chiuso il bilancio 2016 con una crescita nei ricavi di 59 milioni sul 2015, raggiungendo così i 550 milioni, un margine operativo lordo pari a 185 milioni e utile netto per 16 milioni (15 nel 2015). Ma è ...