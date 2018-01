Emilia-Romagna | obbligo di vaccini per i medici e infermieri | chi rifiuta sarà trasferito

Masterchef Italia 2018 - Ed.7 / Eliminato in diretta : la Klugmann e i cuochi in Emilia Romagna (Terza puntata) : Masterchef Italia 7, al via la nuova stagione del cooking show di SkyUno HD; chi sarà il primo ad essere Eliminato? Spazio per i nuovi concorrenti e le prove culinarie.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:10:00 GMT)

EmiliaRomagnaWiFi - Lepida pubblica graduatoria secondo bando : ... che intende rafforzare la competitività dell'Unione europea puntando sull'innovazione, i saperi e l'economia della conoscenza ". Per saperne di più su: Banda ultralarga Lepida

Meteo Emilia-Romagna : il 2017 a Modena il terzo anno più caldo dal 1830 : Uno studio dell’osservatorio geofisico del dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha rilevato che il 2017 a Modena è stato il terzo più caldo degli ultimi 187 anni, con 16°C di temperatura media in città. Rilevante anche il deficit di precipitazioni: -30% (475,2 mm) rispetto alla norma. La stazione nel Palazzo Ducale di piazza Roma a Modena, da cui si effettuano rilevazioni ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per vento : La Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta Meteo con criticità “arancione” e “gialla” per vento, valida “dalle 00:00 del 3 gennaio 2018 fino alle 00:00 del 4 gennaio 2018”. Domani si prevede ventilazione sostenuta da sudovest sui settori appenninici; venti di burrasca moderata (62-74 km/h) nella zona dei bacini romagnoli e della montagna emiliana orientale; venti forti ...

Rifiuti - l’Emilia Romagna brucerà quelli di Roma. Ma quella dei Cinquestelle sarà una sfida : Ha di nuovo fatto il giro dei media la questione dei Rifiuti a Roma, ma le partigianerie politiche e le semplificazioni mediatiche producono effetti distorcenti. Come se il problema fosse quello di bruciare o no nell’inceneritore di Parma ex 5 stelle i Rifiuti di Roma 5 stelle. Come se Raggi dovesse chiederlo a Federico Pizzarotti, con tanto di variazioni se per telefono, per iscritto o di persona. In realtà in questi casi sono le Regioni ...

Ceramic Land : l'Emilia-Romagna è la terra della ceramica : Dal 1963, il Museo promuove, con scadenza biennale, un concorso internazionale sulla Ceramica artistica, che gli ha consentito di ampliare le sue raccolte con opere provenienti da tutto il mondo; al ...

Maltempo Emilia-Romagna : 350mila euro per i danni dell’alluvione : Far ripartire subito le attività commerciali colpite dalla eccezionale piena del 12 dicembre nei comuni di Campogalliano nel modenese, Brescello e Lentigione nel reggiano e Colorno nel parmense. La Regione Emilia-Romagna destina risorse straordinarie, 350 mila euro complessivi, per negozi e ristoratori allagati, che serviranno per la ripresa delle attività interrotte dall’emergenza, anticipando così i fondi nazionali per i risarcimenti. ...

Ticket sanità - esenzione in Emilia-Romagna per chi è in difficoltà : Roma, 30 dic. (askanews) Passa anche per la sanità l'impegno della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi, i cittadini interessati dal terremoto del 2012 e ...

Caso rifiuti - l'Emilia Romagna : "Accoglieremo quelli di Roma - ma solo per 40 giorni" : Emergenza rifiuti a Roma. La Regione Emilia-Romagna accoglie la richiesta d?aiuto del Lazio: smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato e tassativamente non...