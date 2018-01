E' Ufficiale | Nintendo Switch ha venduto più di quanto abbia fatto Wii U nel suo intero

Ecco il trailer Ufficiale di L.A. Noire per Nintendo Switch : Ormai lo saprete, Rockstar sta per riportare il suo L.A. Noire su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e pubblicherà, anche se con un po' di ritardo, L.A. Noire: The VR Case Files per HTC Vive.Ora vi proponiamo il nuovo trailer ufficiale di L.A. Noire dedicato alla versione Switch:Nel mezzo del boom economico dell'epoca d'oro di Hollywood nel dopoguerra, il detective in erba Cole Phelps è alla disperata ricerca della verità in una città ...