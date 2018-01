Dybala si infortuna | ma ci pensa Bernardeschi | la Juventus torna a -1 tra le proteste del

Juventus - Allegri svela tutto : “Pjanic e Cuadrado infortunati. Dybala ? Ecco chi gioca e i ballottaggi” : Alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , ha mandato un importante messaggio ai suoi: “La Juventus non vince a Verona dal 2001. Domani dobbiamo prendere i tre punti. Altrimenti, domani si butta all’aria quello che abbiamo fatto in questo mese. Dobbiamo continuare a stare in scia al Napoli”. Il tecnico livornese ha poi annunciato l’infortunio di Cuadrado oltre ...

Juventus - Allegri ‘boccia’ ancora Dybala : “difficile che giochi” - poi svela le condizioni degli infortunati : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: “I ragazzi hanno lavorato bene in questa settimana di allenamento, sono contento per quello che hanno fatto. Ora per essere più contenti bisogna vincere domani a Bologna. Siamo una grande squadra e fortunatamente c’è la possibilità di far riprendere ai giocatori la condizione fisica migliore, perché ci sono ...