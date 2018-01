Donna a pezzi a Verona | fermati due albanesi

Verona - Donna uccisa e fatta a pezzi nell'uliveto : fermati due albanesi. "Si conoscevano" : Le indagini per l'omicidio di una donna di 46 anni il cui corpo è stato fatto a pezzi e abbandonato in un uliveto di Valeggio sul Mincio ( Verona ) hanno portato al fermo di due albanesi. Il...

Verona - Donna fatta a pezzi : colpita alla testa e poi smembrata con una sega. Le indagini : dall’ex marito al compagno : Si chiamava Khadija Bencheikh ed era nata in Marocco nel 1971, la donna il cui cadavere è stato scoperto il 31 dicembre, smembrato in più pezzi, in una zona di campagna a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Il suo nome è stato diffuso idai carabinieri che stanno svolgendo le indagini sul delitto. Dagli esiti degli accertamenti effettuati dall’anatomopatologo a Verona sulla decina di parti del cadavere, la 46enne è stata colpita più volte ...