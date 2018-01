DIRETTA Cagliari-Juventus risultato live 0-0 info streaming video e tv | tante emozioni

LIVE Cagliari-Juventus 0-0 : streaming - DIRETTA - highlights : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la Serie A. Alle 20.45 alla Sardegna Arena il Cagliari sopita la Juventus per un match che può risultare importantissimo per i bianconeri che hanno bisogno dei 3 punti per non perdere terreno dal Napoli capolista, che in giornata ha liquidato il Verona con 2 reti. Ma anche la formazione sarda ha bisogno di punti per raggiungere il prima possibile l'ipotetica quota salvezza e giocare così in ...

Cagliari-Juve - la DIRETTA : 0-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA +++ 9' - Traversa piena di Dybala, poi Higuain ribatte verso la porta. fuori. 8' - Angolo Juve, poi Dybala viene messo giù al limite dell'area. Punizione. 6' - ...

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona Ora Cagliari-Juve DIRETTA : 0-0 : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Cagliari-Juventus - formazioni ufficiali e DIRETTA dalle 20.45 : Cagliari, 6 gennaio 2018 - La doppietta di Verona e la buona prova nel derby hanno convinto Allegri a dare fiducia a Paulo Dybala nella gara Cagliari-Juventus di questa sera, posticipo della 20esima ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - DIRETTA gol live score : Cagliari e Juventus in campo! : RISULTATI SERIE A, 20^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Il Napoli si conferma in vetta, vince anche il Milan ma il vero colpo è quello del Benevento(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:26:00 GMT)

Cagliari-Juventus - dalle 20.45 La DIRETTA Allegri vuole tenere il passo del Napoli : La Juventus, rimasta ormai l'unica rivale credibile al Napoli di Sarri per la lotta allo scudetto, riparte nel 2018 dalla Sardegna Arena di Cagliari. I bianconeri hanno conquistato 16 degli ultimi 18 ...

Cagliari-Juventus in DIRETTA : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 20.45 : formazioni ufficiali Cagliari (3-5-2) : Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Cigarini, Barella, Ionita, Padoin; Farias, Pavoletti Juventus (4-3-2-1) : Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, ...

LIVE Cagliari-Juventus - 20a giornata Serie A in DIRETTA : 0-0 - Bernardeschi dal 1' - Dybala confermato titolare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Juventus, posticipo serale della ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Vecchia Signora al Sant’Elia cerca la settima vittoria consecutiva per mantenere la velocità di crociera del Napoli e, magari, approfittare di qualche passo falso dei partenopei. Reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Torino, la Juve è l’unica squadra, tra le prime ...