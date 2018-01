Dio non esclude nessuno Oggi festa dell' Epifania di Nostro Signore

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Italia - provaci ancora! Brignone - Goggia - Moelgg e Bassino a caccia del poDio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni allo scoperto : gli innesti e l’adDio di Borja Valero : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si prepara a scendere in campo, importante partita contro l’Inter. Prima del match interessanti indicazioni da parte di Giancarlo Antognoni, club manager del club viola ai microfoni di Premium: “Borja? Scelta reciproca. A Firenze ha fatto bene e anche lui ha scelto per una nuova esperienza. Per noi è un periodo buono, di 7 risultati utili di fila ma troviamo un ostacolo difficile e ...

Calciomercato Ternana - in 7 non partono per il ritiro : tutti gli esclusi pronti all’adDio : Calciomercato Ternana – La Ternana è partita per il ritiro di Castiglion Fiorentina. Ben 7 giocatori però non hanno preso parte alle spedizione, ovvero quelli che sono al centro di trattative e che si preparano all’addio. Si tratta di Marino, conteso da Catania e Sambenedettese; Gigli che piace a Matera e Andria; Taurino e Bombagi, quest’ultimo seguito dal Catanzaro; Candellone che a Teramo, Pordenone, Sambenedettese e Matera e ...

Le Tre Rose di Eva 5 non ci sarà? Gli indizi pro e contro e l’adDio di Giorgia Wurth : Quello pubblicato da Giorgia Wurth sembra essere un vero e proprio addio che potrebbe confermare il fatto che Le Tre Rose di Eva 5 non ci sarà. Gli ascolti tv non sono stati dei migliori in queste settimane e anche se il ritorno alle origini aveva fatto ben sperare all'inizio, tutto è scemato di puntata in puntata. Il finale de Le Tre Rose di Eva 4 ha svelato finalmente l'identità di Cristina ovvero Ada, figlia di Cristina ex amante di ...

Allarme nube tossica a Pavia/ Corteolona - incenDio capannone : Legambiente “roghi dolosi per eliminare rifiuti” : Allarme nube tossica a Pavia: incendio a Corteolona e Genzone in un capannone di rifiuti plastici: pericolo diossina, intervenuta sul posto l'Arpa. Spunta forte l'ipotesi dolosa(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 20:48:00 GMT)

Sacchetti bio - Fondazione studi sul consumo : “Non contrari alla norma - ma fastiDio per imposizione al pagamento” : Continuano le polemiche per l’introduzione dell’obbligo di Sacchetti biodegradabili a pagamento nei supermercati per pesare i prodotti ortofrutticoli: “Non siamo contrari a questa norma, anzi – ha commentato Rosario Trefiletti, il presidente della Fondazione Isscom (Istituto studi sul consumo) – Danno fastidio l’imposizione al pagamento e il fatto che non ci siano alternative. Se continuiamo ad aumentare il ...

Pavia - incenDio capannone : rientra l’emergenza ambientale - valori di biossido di azoto e zolfo nella norma : A seguito di un “tavolo tecnico” tenutosi a Inverno e Monteleone, uno dei Comuni interessati dalla nube sprigionatasi dall’incendio che ha coinvolto un capannone a Corteolona (Pavia), è emerso che la situazione venutasi a creare non evidenzierebbe gravi emergenze ambientali. Arpa Lombardia ha rilevato che i valori del biossido di azoto (NO2) e del biossido di zolfo (SO2) nell’aria sono nella norma: “Non si evidenzia ...

