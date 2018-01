Dall' ambiente alla politica Poi l' ultima battaglia Credete nella medicina

Ambiente - Istat : il 76% delle emissioni generate Dalle attività produttive : L’edizione 2017 dell’Annuario statistico italiano dell’Istat ha rilevato che nel 2014 le emissioni di inquinanti a effetto serra sono state generate per il 76% dalle attività produttive, che sono anche responsabili del 91% delle emissioni che danno origine al fenomeno dell’acidificazione e del 63% delle emissioni che causano la formazione di ozono troposferico. Le parti restanti derivano dalle attività di consumo delle ...

'Un'area marina protetta a Capri' - la proposta di Legambiente Dalla piazzetta : 'Oggi - ha detto Donati - le aree marine protette sono veri e propri strumenti per qualificare un territorio, attrarre turismo di qualità e riuscire a porre la propria economia e le attività ...

Ambiente : resistenza agli antibiotici causata Dall’inquinamento - salute a rischio : A causa della resistenza agli antibiotici causata dalla dispersione nell’Ambiente di sostanze chimiche impiegate in allevamenti e colture la salute dell’uomo è sempre più a rischio: lo ha rilevato l’agenzia ambientale delle Nazioni Unite, l’Unep, secondo cui questo tipo di inquinamento rappresenta una delle principali minacce emergenti per la salute globale. Nel mondo, spiega l’agenzia, 700 mila persone muoiono ogni ...

Un aiuto per gli smallholders Dalle Nazioni Unite per l’ambiente : Un aiuto concreto per la produzione dell'olio di palma sostenibile arriva dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e la Tavola Rotonda per l'Olio di Palma Sostenibile (RSPO): insieme hanno firmato un accordo per supportare i piccoli coltivatori di palma da olio con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita e promuovere la produzione sostenibile.Il finanziamento di 199.611 dollari è stato stanziato da 10YFP Trust ...

La Russia ha confermato l’aumento anomalo di un elemento radioattivo nell’aria segnalato Dalle agenzie per l’ambiente europee : Il servizio meteorologico della Russia (Rosgidromet) ha confermato di avere rilevato contrazioni “estremamente alte” dell’isotopo radioattivo rutenio-106 in alcune aree del paese a fine settembre, offrendo per la prima volta qualche conferma alle segnalazioni delle agenzie per l’ambiente di diversi The post La Russia ha confermato l’aumento anomalo di un elemento radioattivo nell’aria segnalato dalle agenzie per l’ambiente ...

Ambiente : Festa degli Alberi rovinata Dall’anno nero degli incendi : A rovinare la Festa degli Alberi è la strage provocata dagli incendi nel 2017 in cui sono andati a fuoco ben 141mila ettari di boschi, con un drammatico balzo del 316% rispetto alla media dei nove anni precedenti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della Giornata dell’albero che si celebra il 21 novembre sulla base dei dati aggiornati dell’European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione Ue, ...

Smog : Dall’agenzia per l’ambiente Ue la mappa interattiva per le città : Una mappa interattiva che consente ai cittadini di monitorare la qualita’ dell’aria in tempo reale nelle citta’ dell’Ue. La piattaforma e’ stata lanciata dall’Agenzia dell’Ambiente e dalla Commissione europea. Gli utenti possono cercare o ingrandire qualsiasi citta’ o regione in Europa per verificare la qualita’ dell’aria e le misurazioni per ognuno degli inquinanti piu’ ...

Taranto - allarme per le fiamme e il fumo Dalle torce Eni. L'azienda : "Nessun danno all'ambiente" : Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social network. L'accensione si verifica quando scattano i sistemi di emergenza e sicurezza per eventuali...

Ambiente - WWF : “Prime notizie Dalla COP 23 di Bonn” : Da oggi al 17 novembre, infatti, si tiene a Bonn la COP23, Conferenza delle Parti della Convenzione sul Cambiamento Climatico dell’ONU. Sul tavolo, le questioni chiave dell’accordo di Parigi e gli strumenti per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1.5°C. Quasi un anno dopo essere entrato in vigore – a tempo di record – l’accordo sta per diventare operativo: è dunque indispensabile che gli Stati definiscano le linee guida ...

Ambiente : dal Politecnico di Torino nanotecnologie per la rimozione di contaminanti cancerogeni Dall’ambiente : Riuscire a rimuovere contaminanti cancerogeni dalle acque sotterranee mediante l’iniezione controllata di nanoparticelle di ferro in falda. Questo è il risultato raggiunto dal gruppo di ricerca di Ingegneria degli Acquiferi del Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture – DIATI), guidato dal prof. Rajandrea Sethi. La ricerca, svolta nell’ambito del progetto europeo “Reground” ...