Dai giudici lo stop alle cure di una ragazzina

X Factor 11 - Rita Bellanza di nuovo a rischio eliminazione : salvata Dai giudici : È stato scritto da Levante, giudice della categoria Under Donne, il brano inedito presentato da Rita Bellanza Le parole che non dico mai al quinto...

Lorenzo Licitra/ Over - "In the name of love" è l'inedito : complimenti Dai quattro giudici (X Factor 2017) : Lorenzo Licitra, a X Factor 2017 fa parte della squadra degli Over di Mara Maionchi. Oggi prima di presentare l'inedito canterà somebody that I used to know, rivoluzionando anche il look(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 21:30:00 GMT)

Messina : giudici 'Dai Genovese capacità e pervicacia criminale' : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - "La personalità e i ruoli degli indagati, gravi fatti pregressi in qualche modo collegati, il contesto nazionale e locale in cui si incastonano i reati ascritti, il livello delle somme e beni oggetto di richieste e la costante valenza penale dei comportamenti, fornisco

Settimana senza udienze Dai giudici di Pace - rinviate da uno a 3 mesi : Giudice di Pace © TermoliOnLine TERMOLI. Giustizia cosiddetta onoraria a riposo nel distretto di Larino, sia il giudice di Pace frentano Rosella Di Tosto che quello di Termoli Giancarlo Casale ...

"Sono esterrefatto - vado Dai giudici". Oddati fa ricorso - il Congresso Pd di Napoli finisce in tribunale : "Sono esterrefatto ma ora non c'è più niente da fare, mi rivolgo al giudice ordinario". Il Congresso provinciale del Partito Democratico di Napoli finisce in tribunale. Nicola Oddati, uno dei tre candidati alla segreteria provinciale insieme a Massimo Costa (il favorito) e Tommaso Ederoclite, ha presentato ricorso mettendo la ciliegina sulla torta all'ennesimo strazio politico che si è consumato nel Pd partenopeo. Un ...

Il Cnel degli intoccabili multato Dai giudici vuole riavere la diaria : Il Cnel, che dovrebbe indicarci la retta via in materia di economia e di lavoro, perde il pelo ma non il vizio. Gli ultimi sviluppi di questa eterna «telenovela» a carico delle casse dello Stato e delle tasche degli italiani sono piuttosto clamorosi: proprio in questi giorni sono arrivati i famosi «inviti a dedurre», gli avvisi di garanzia della Corte dei conti, 84 in tutto, a presidenti, consiglieri, ...

