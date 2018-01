Corea Nord verso presenza alle Olimpiadi

Nord Corea : probabile partecipazione alle Olimpiadi invernali nel Sud : Lo ha detto Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang prima della missione in Svizzera per definire appunto i dettagli della partecipazione

Giochi invernali Corea del Sud - "probabile" che il Nord partecipi : E' "probabile" che la Corea del Nord partecipi ai Giochi invernali di PyeongChang, in programma dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud. A dirlo è Chang Ung, unico membro del Cio Nord Corea no, avvicinato ...

Nord Corea : probabile presenza Olimpiadi : 6.56 E' probabile che la Corea del Nord parteciperà ai Giochi olimpici di PyeongChang, che si terranno dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud. Così Chang Ung, unico membro Nordcorea no del Comitato olimpico internazionale, rispondendo alle domande dei giornalisti,a Pechino. La presenza Nordcorea na rappresenterebbe un primo passo verso colloqui di pace. Le parole di Chang Ung giungono dopo che Pyongyang ha accettato di tenere martedì 9 gennaio un ...

Corea del Nord - incredibile rivelazione sull'amministrazione Trump Video : A dimostrazione che le versioni ufficiali fornite dai governi agli organi di stampa, spesso e volentieri, espongano solo una parte della verita', ci sarebbe un autentico scoop della stampa sud Corea na e giapponese relativo alla crisi Corea na. Il canale di comunicazione tra le due Coree riattivato in questi giorni [ Video ] non sarebbe l'unica apertura diplomatica della # Corea del Nord con il resto del mondo. Il mese scorso, infatti, ci sarebbe ...

Roma - Razzi : 'Potrei portare Nainggolan con me in Corea del Nord' : ...de Il Volo che hanno ricevuto l'invito per partecipare alla settimana musicale nel mese di Aprile lo accettino per contribuire anche loro alla pace non solo nel mondo asiatico ma di tutto il mondo'.