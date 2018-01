Corea del nord | la guerra sotterranea nei tunnel di Kim Jong-Un | larghi 60 metri | passa

TERZA GUERRA MONDIALE/ Vertice Corea del Nord-Seul : la "diplomazia dello sport" al lavoro : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 6 gennaio 2018: Vertice Corea del Nord-Seul il prossimo 9 gennaio, Russia e Cina apprezzano e Trump cosa fa? (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:41:00 GMT)

Corea del Nord - : Ci sono concrete possibilità che la Corea del Nord possa partecipare ai Giochi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), in Corea del Sud. Lo ha detto Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, ...

“Probabile la nostra presenza alle Olimpiadi”. La Corea del Nord apre a Seul : La Corea del Nord potrebbe andare ai Giochi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), in Corea del Sud. Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, avvicinato dai giornalisti all’aeroporto di Pechino, ha detto che il suo paese è «probabile partecipi». Secondo l’agenzia nipponica Kyodo, Chang, proveniente da Pyongyang, avrebbe fatto uno scalo tecn...

Corea del Nord - incredibile rivelazione sull'amministrazione Trump Video : A dimostrazione che le versioni ufficiali fornite dai governi agli organi di stampa, spesso e volentieri, espongano solo una parte della verita', ci sarebbe un autentico scoop della stampa sudCoreana e giapponese relativo alla crisi Coreana. Il canale di comunicazione tra le due Coree riattivato in questi giorni [Video] non sarebbe l'unica apertura diplomatica della #Corea del Nord con il resto del mondo. Il mese scorso, infatti, ci sarebbe ...

Roma - Razzi : 'Potrei portare Nainggolan con me in Corea del Nord' : ...de Il Volo che hanno ricevuto l'invito per partecipare alla settimana musicale nel mese di Aprile lo accettino per contribuire anche loro alla pace non solo nel mondo asiatico ma di tutto il mondo'.

In vista delle Olimpiadi invernali - in Corea si tenta il dialogo : Anni di silenzio e ora una nuova apertura. Ricominceranno il 9 gennaio i colloqui di alto livello tra Corea del Nord e Corea del Sud, confermati con il 'sì' arrivato da Pyongyang, che porterà all'...

La Corea del nord accetta il dialogo con Seul - colloqui di alto livello il 9 gennaio : "Le parti hanno deciso di discutere temi di tipo operativo con lo scambio di documenti", ha spiegato Baik Tae-hyun, portavoce del ministero dell'Unificazione sudCoreano