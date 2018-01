Coppa del Mondo | Wierer splendida seconda nella Pursuit di Oberhof

Pallanuoto - Coppa Italia femminile 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata : seconda giornata per la seconda fase della settima edizione della Coppa Italia femminile. Due i match giocati nei due gironi tra Ostia e Padova: andiamo a vedere i risultati e le classifiche aggiornate. Girone D Bogliasco Bene-Cosenza Pallanuoto 4-4 Bogliasco Bene: Malara, Viacava, Zimmerman, Dufour 2, Trucco, Millo, Maggi, Rogondino, Boero, Rambaldi 1, Cocchiere 1, Casey, Imperatrice. All. Sinatra Cosenza Pallanuoto: Nigro, Citino, Gallo, De ...

Coppa del Mondo : Goggia vola a Kranjska Gora - terza nel Gigante vinto dalla Shiffrin : A un mese dai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, buone notizie dallo sci azzurro grazie al terzo podio stagionale e sedicesimo in carriera di Sofia Goggia. La bergamasca è arrivata terza nel Gigante ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018 : Pigneter/Clara vincono sempre! Trionfo a Latzfons : Non perdono mai. Sono i dominatori della disciplina e vogliono riscrivere la storia di questo sport: Patrick Pigneter e Florian Clara fanno due su due quest’anno nella Coppa del Mondo di Slittino naturale per quanto riguarda il doppio andando a vincere anche a Latzfons. 1:06.97 per gli azzurri che battono i russi Porshenev/Lazarev e Egorov/Popov, con entrambe le coppie staccate oltre il secondo. Da sottolineare la sesta piazza ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : tripletta teutonica a Koenigssee nel singolo femminile. Vince Geisenberger - ottava Voetter : E sono due su due. Due gare oggi, due triplette tedesche sul catino di Koenigssee per la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale di questo 2018. Dopo il doppio tocca al singolo femminile far esultare il pubblico di casa: a trionfare, neanche a dirlo, è la solita Natalie Geisenberger che domina entrambe le run e si avvicina a chiudere la pratica anche in chiave vittoria finale. Buone notizie anche in casa italiana, con ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo 2018 : Martin Fourcade guadagna ancora su Johannes Boe. Lukas Hofer sale settimo : Martin Fourcade allunga ancora su Johannes Boe. Il francese ha realizzato la doppietta ad Oberhof, vincendo anche l’inseguimento davanti al rivale norvegese, che ora è a -38 in classifica generale di Coppa del Mondo. I due hanno fatto il vuoto nella graduatoria e con questa vittoria il transalpino, sempre a podio quest’anno, prova a mettere un po’ di distanza tra lui ed il secondo classificato. Terzo è lo sloveno Jakov Fak, ...

Classifica Coppa del mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Adelboden. Marcel Hirscher in fuga! : La Classifica generale della Coppa del mondo maschile di sci alpino 2018 1 Marcel Hirscher AUT 774 2 Henrik Kristoffersen NOR 660 3 Alexis Pinturault FRA 502 4 Kjetil Jansrud NOR 480 5 Aksel Lund ...

Classifica Coppa del mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Adelboden. Marcel Hirscher in fuga! : Marcel Hirscher ha vinto ancora, raggiungendo il sesto successo stagionale, il 51° complessivo in Coppa del mondo. È stata un’altra gara fantastica il gigante di Adelboden, con l’austriaco capace di trionfare nonostante rischi elevatissimi e numeri da circo nel finale. Il cannibale è così in fuga nella Classifica generale, avendo portato il suo bottino a 774 punti, 114 in più rispetto al norvegese Henrik Kristoffersen, anche oggi ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Altenberg 2018 : Kaillie Humphries vince su Greubel Poser e prova la fuga in classifica : Torna la Coppa del Mondo di bob femminile dopo la sosta natalizia e lo fa con la vittoria di Kaillie Humphries sulla pista di Altenberg. Con questo successo la canadese allunga in classifica generale su Elana Meyers Taylor che si ferma in undicesima posizione, dopo una prima manche davvero deludente. Seconda posizione per la statunitense Jamie Greubel Poser staccata di 69 centesimi, mentre completa il podio la tedesca Anna Koehler a 90 ...

Coppa del Mondo - Hirscher conquista il gigante di Adelboden. De Aliprandini 4/o : L'austriaco Marcel Hirscher - 51/o successo - ha vinto anche il classico slalom gigante di Adelboden in 2.28.63. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.28.80 e terzo il francese Alexis ...

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo 2018 – Kuzmina allunga in testa - Wierer sale al quarto posto. : Anastasiya Kuzmina ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. La slovacca, grazie al doppio successo di Oberhof, ha ottenuto un buon vantaggio su Kaira Makarainen e Justine Braisaz mentre Dorothea Wierer sale al quarto posto. 1 Kuzmina Anastasiya SLOVAKIA 422 2 MAKARAINEN Kaisa FINLAND 375 3 BRAISAZ Justine FRANCE 368 4 Wierer Dorothea ITALY 318 5 HERRMANN ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : trionfa Shiffrin - terza la Goggia : CLASSIFICA - Questa la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo il gigante di Kranjska Gora: 1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1181 punti, 2. Viktoria Rebensburg (Ger) 534 punti,...