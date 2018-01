Collisione tra due aerei all’aeroporto di Toronto | panico a bordo VIDEO

: RT @RaiNews: Canada: collisione tra 2 aerei in pista Toronto, panico a bordo ma nessun ferito - MauraSerena : RT @RaiNews: Canada: collisione tra 2 aerei in pista Toronto, panico a bordo ma nessun ferito - FlavioLovati : RT @RaiNews: Canada: collisione tra 2 aerei in pista Toronto, panico a bordo ma nessun ferito - danisailor7 : RT @Emergenza24: UPDATE [06.01-06:40] #aeroporto #Pearson #Toronto #Canada #incidente collisione in pista tra due #aerei passeggeri - evacu… - TutteLeNotizie : Canada: collisione tra 2 aerei in pista Toronto, panico a bordo ma nessun ferito - Rai News - TutteLeNotizie : Canada: collisione tra 2 aerei in pista Toronto, panico a bordo ma nessun ferito - Rai News -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Incidente nell’aeroporto di: venerdì sera due jet sono entrati ina terra sulla pista di atterraggio. Non ci sono stati feriti (salvo un addetto alle emergenze ricoverato per ustioni), ma tanta paura su uno dei due, dove erano ancora presenti persone a. Il volo WestJet 2425, in arrivo da Cancun, con 168 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, stava procedendo verso il gate quando è stato urtato da un velivolo di un’altra compagnia canadese, LA Sunwing, che veniva in quel momento trainato dal personale di terra. I passeggeri sono stati rapidamente evacuati con uno scivolo di emergenza. La coda dell’aereo Sunwing si è incendiata, producendo fumo nero. In ungirato da un passeggero si odono le grida didi chi era a, e si vedono le fiamme sull’aereo vicino. L’autorità per la sicurezza dei trasporti ha ...