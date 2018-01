: Coldiretti:spesa feste sale a 528 euro - NotizieIN : Coldiretti:spesa feste sale a 528 euro - Barcellonameteo : Epifania, Coldiretti: la spesa sale a 528 euro a famiglia, Italia terza in Europa - fferreri76 : RT @coldiretti: Inflazione, Coldiretti: nel 2017 spinta da cambiamenti climatici sul carrello della spesa con il rincaro record del 3,6% de… - EPAS_Bitonto : E' stato il clima impazzito il principale artefice alla spinta all'inflazione sul carrello della spesa con il rinca… -

Salgono a 528a famiglia le spese degli italiani per le festività di fine anno per cibo, viaggi, divertimenti e regali con un aumento del 4,4% rispetto allo scorso anno.Il dato emerge dal bilancio tracciato dalla,sulla base dei dati Deloitte, per l'Epifania La- precisa la- è stata assorbita per il 39% per i regali il 25% per il cibo, il 24% viaggi e per il 12% per musei, cinema, teatro, concerti o discoteche.Dal 18 al 24 dicembre il fatturato della grande distribuzione è aumentato del 13,11% sul 2016.(Di sabato 6 gennaio 2018)