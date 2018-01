CES 2018 e MWC 2018 | Sony presenterà nuovi smartphone per tutti i gusti

LIVE Tour de Ski 2018 - Mass start Val di Fiemme in DIRETTA : FranCESco De Fabiani per il colpaccio! Cologna si difende da Ustiugov : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour de Ski 2018: la Val di Fiemme, prima del consueto finale sul Cermis, ospita le Mass start a tecnica classica: 10 km per le donne, 15 per gli uomini. Nella gara maschile il confronto vivrà del duello tra l’elvetico Dario Cologna ed il russo Sergey Ustiugov, mentre tra gli italiani Francesco De Fabiani, dopo il terzo posto nella Mass start tl, tenterà il colpo ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Per Ranghieri e Caminati un’altra “vecchia conoscenza” nei sediCESimi : Il sorteggio del torneo 4 Stelle di The Hague sembra un album di ricordi per Alex Ranghieri e Marco Caminati che, dopo aver affrontato al debutto, Nico Beeler che fu sconfitto dagli azzurri nel 2015 in semifinale in occasione della loro prima e unica vittoria nel World Tour assieme, questa mattina alle 9 se la vedranno con la coppia statunitense Kolinske/Evans. Proprio la coppia statunitense che, appena formatasi, era stata sconfitta a ottobre a ...

A Las Vegas CES 2018 - tutte le novità : Il mondo delle tecnologie si ritrova come ogni anno a Las Vegas per il CES 2018 la fiera dell'hi-tech più attesa dell'anno dal 9 al 12 gennaio.

CES 2018 - cosa vedremo quest’anno a Las Vegas : (foto: Maurizio Pesce / Wired) Anche quest’anno sta per avere inizio il Ces di Las Vegas, la più grande fiera del mondo dedicata all’elettronica di consumo che più di tutte offre uno sguardo sul futuro dell’hi tech d’uso quotidiano. Aperta dal 9 al 12 di gennaio, la manifestazione di solito è preceduta da alcune giornate nelle quali alcuni degli espositori si producono in conferenze stampa e annunci. Per una settimana ...

Il sapore del sucCESso/ Stasera in prima tv Rai 3 il film con Bradley Cooper. Info streaming (5 gennaio 2018) : Il sapore del successo, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio, alla regia Steven Knight. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:45:00 GMT)

CES 2018 - la Sardegna a Las Vegas con 7 start-up innovative : Roma, 5 gen. (askanews) La Sardegna che vola a Las Vegas per l'edizione 2018 del CES, l'evento mondiale dedicato all'hi-tech, un record lo ha già stabilito: è la regione italiana con il numero più ...

Beach volley World Tour 2018 - The Hague. Ranghieri/Caminati si inchinano alla testa di serie numero uno : dovranno passare per i sediCESimi : Sconfitta a testa alta per Alex Ranghieri e Marco Caminati nella sfida che valeva l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di The Hague contro le teste di serie numero uno, i polacchi Losiak/Kantor che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione (2-1) degli azzurri. Si vede che la coppia italiana è “work in progress“, che ha ancora difficoltà a gestire il cambio palla e le situazioni ...

Hyundai - al CES 2018 il primo suv fuel cell per la guida autonoma : Al CES di Las Vegas, la più grande fiera dell’elettronica del settore, Hyundai debutterà con il nuovo SUV fuel cell Hyundai di nuova generazione: grazie alla collaborazione con...

VIDEO – Volley - SuperLega 2018 : il record di aCES di Earvin Ngapeth! Tutti i 12 punti di Monsieur Magique : Earvin Ngapeth ha realizzato il record di aces in una partita del massimo campionato italiano di Volley maschile. Lo schiacciatore di Modena ne ha siglati ben 12 durante la sfida contro Sora valida per la 15^ giornata di SuperLega e ha così superato il precedente primato condiviso da Gasparini e Cazzaniga (11). Una vera e propria impresa del francese come possiamo ammirare in questo VIDEO: gustiamoci Tutti gli aces di Monsieur ...

Mytek anticipa l’uscita di Clef al CES 2018 - un DAC Bluetooth di altissima gamma : Al CES 2018 Mytek presenterà al pubblico un dispositivo pensato per gli amanti del suono di qualità. Il suo nome è Clef e continente un DAC audio di altissima gamma L'articolo Mytek anticipa l’uscita di Clef al CES 2018, un DAC Bluetooth di altissima gamma è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il flagship Alcatel 5 dovrebbe arrivare al CES 2018 e non sembra niente male : Il nuovo top di gamma Alcatel 5 sarebbe stato svelato da una nuova immagine pubblicata dal solito Evan Blass: cornici ridotte su tre lati e display 18:9. L'articolo Il flagship Alcatel 5 dovrebbe arrivare al CES 2018 e non sembra niente male è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

LG annuncia il proiettore 4K UHD HU80KA : portatile - innovativo e sarà visibile al CES 2018 : LG ha annunciato il proiettore 4K UHD HU80KA, è un proiettore verticale portatile ed innovativo. sarà visibile al padiglione LG al CES 2018. L'articolo LG annuncia il proiettore 4K UHD HU80KA: portatile, innovativo e sarà visibile al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

