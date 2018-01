Centrodestra | domani gran consulto ad Arcore

Centrodestra - domani vertice ad Arcore tra Berlusconi - Salvini e Meloni : domani si terrà un vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I tre leader proveranno a pianificare le strategie elettorali in vista del voto del prossimo 4 marzo. Inoltre verrà studiato, secondo fonti di Forza Italia, un piano per la campagna elettorale. Questo sarà il primo di una serie di incontri tra i tre esponenti del Centrodestra in vista dell'appuntamento con le urne. Un secondo vertice invece si terrà ...