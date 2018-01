Centro Italia | nuova debole scossa di terremoto nel maceratese avvertita - zona Pieve

Grandi manovre nel Centrodestra In tre lasciano Parisi per Forza Italia : Il 4 marzo sarà election day. Gli elettori Italiani voteranno sia per il rinnovo di Camera e Senato che per eleggere i presidenti delle Regioni Lombardia e Lazio con le rispettive assemblee. Al Nazareno si riaffaccia l'incubo cappotto: il segretario dei democratici Matteo Renzi, avvilito dai sondaggi, che danno il Pd in costante calo di consensi, e con una coalizione che si sfalda giorno dopo giorno, ha provato a fermare l'ipotesi ...

Centro Italia - ancora una scossa di 3.1 : 05.02 Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipoCentro a 9 km di profondità ed epiCentro a 3 km da Castelsantangelo sul Nera e da Ussita; a 11 da Preci, in provincia di Perugia. Non si segnalano danni a persone o cose. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19:54 di ieri nel Centro Italia, in provincia di Macerata.

Coop Centro Italia continua a crescere (più soci - più fatturato) e sigla nuovo accordo con Unicoop Firenze : continua a crescere la Coop Centro Italia con base a Castiglione del Lago. Ma non solo conti in attivo, anche un accordo siglato con la cugina UniCoop di Firenze che permette nuove sinergie economiche ...

Ussita. Forte scossa di terremoto : paura in Centro Italia : La terra ha tremato in Centro Italia. Una scossa di terremoto è stata avvertita in modo distinto dalla popolazione. L’epiCentro è stato localizzato ad Ussita nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La scossa di terremoto è avvenuta alle 19.54 ed è…Continua a leggere →

Terremoto nel Centro Italia - forte scossa a Ussita : scossa di Terremoto nel Centro Italia. Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione del Centro Italia, con epiCentro a Ussita, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il ...

Terremoto : nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Scossa di terremoto al Centro Italia : magnitudo 3.1 nelle Marche : Un lieve aumento dell'attività sismica si registra nelle ultime ore nell'Italia centrale appenninica. Dopo due scosse magnitudo 2.5 nella zona di Amatrice e Norcia nel pomeriggio, poco fa alle...

Previsioni Meteo shock : Italia divisa in due - CALDO anomalo in arrivo dal Sahara al Centro-Sud con picchi di +25°C e piogge torrenziali al Nord : 1/25 ...

Previsioni Meteo shock : Italia divisa in due; CALDO ”anomalo” in arrivo dal Sahara al Centro-Sud - attesi picchi fino a +23/+24°C - attese piogge torrenziali al Nord Italia : 1/24 ...

Passata la festa...Ecco in quali condizioni sono le casette per i terremotati del Centro Italia : Le soluzioni abitative di emergenza, continuano a dare seri problemi. Ad Amatrice, non funzionano gli allacci delle fognature, le caldaie si ghiacciano, ci sono infiltrazioni d'aria. Il tipo di ...

Dal programma alle candidature Ecco l'accordo nel Centrodestra Elezioni - l'anteprima di Affaritaliani.it : La lunga telefonata di ieri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ha posto le basi per l'accordo politico-elettorale. Il vertice a tre, compresa Giorgia Meloni, si terrà la prossima settimana ma l'intesa è ormai quasi raggiunta Segui su Affaritaliani.it

Terremoto - scossa nel Nord-Est Italia : epiCentro in Veneto [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

'Al Centro dell'impiego in Italia ho trovato solo moduli per la disoccupazione. Per un lavoro sono scappato all'estero' : "All'inizio ho provato un forte disagio culturale, ma poi sono rimasto affascinato dal melting pot che ho trovato nel cantiere dove lavoravo, uomini provenienti da tutti il mondo uniti nel seguire lo ...

"Al Centro dell’impiego in Italia ho trovato solo moduli per la disoccupazione. Per un lavoro sono scappato all'estero" : Quando Andrea D'Ettorre si è presentato sul mercato del lavoro aveva dalla sua parte la giovane età, 24 anni, e una laurea specialistica in Ingegneria ambientale conseguita a pieni voti all'università di Genova. Era convinto che tanti anni di studio, di passione e sacrifici fossero sufficienti per affrontare i primi anni da ingegnere. Che dovessero essere i più duri, i più difficili, quei primi anni di ingresso ...