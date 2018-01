: Caro Serra, il radical chic è vivo e ignora il popolo e la storia - - allnews24eu : Caro Serra, il radical chic è vivo e ignora il popolo e la storia - - Trovolavorobiz : RT @kattolikamente: Peggio di un radical-chic è solo un radical-shit, caro Michele Serra - kattolikamente : Peggio di un radical-chic è solo un radical-shit, caro Michele Serra - LordDrachen : Caro Michele #Serra non hai capito un cazzo. Non si può essere a sinistra senza contestare il proprio stile di vita… - Francesco2990 : RT @ILFortebraccio: Caro Tom Wolfe, ma quali radical chic? di Michele Serra. -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 6 gennaio 2018) Pochi giorni fa, ricorderete, ci siamo occupati di una bella intervista rilasciata a Repubblica da Tom Wolfe. Sostenevamo che si trattava di un piccolo e magnifico trattato, pubblicato appunto da Repubblica, sul motivo per il quale il pensiero liberal,, «de sinistra», proprio di Repubblica, è morente. Il punto centrale della critica di Wolfe è che la sinistra «si è ampiamente liberata di qualsiasi empatia per la classe operaia americana. Una sinistra che adora l'arte contemporanea, si identifica in cause esotiche e nella sofferenza delle minoranze, ma disprezza i redneck dell'Ohio».Era inevitabile che qualcuno a Repubblica se ne accorgesse e ieri Michele, da par suo, se ne è occupato. Il «ripetitivo» Wolfe (vorremmo tutti noi ripeterci bene come lui,) sarebbe solo un ricco di destra e, a ...