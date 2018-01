: Caravaggio al cinema: un uomo che ha trovato l'immortalità con i suoi capolavori - ASoragna : Caravaggio al cinema: un uomo che ha trovato l'immortalità con i suoi capolavori - paduvito : RT @ARTEit: La #GrandeArte al Cinema: gli appuntamenti del 2018. #Caravaggio, #Cézanne e #VanGogh tra i protagonisti della... - chiara56543176 : RT @ARTEit: La #GrandeArte al Cinema: gli appuntamenti del 2018. #Caravaggio, #Cézanne e #VanGogh tra i protagonisti della... - ARTEit : La #GrandeArte al Cinema: gli appuntamenti del 2018. #Caravaggio, #Cézanne e #VanGogh tra i protagonisti della... - DatalyticsIT : Gioca con #CaraQuiz, il #quiz sulla vita e le opere di #Caravaggio disponibile sulla pagina Facebook di… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Michelangelo Merisi, al secolo, ha incantato con il talento riconosciuto, studiato ed apprezzato in tutto il mondo, ma è emersa anche una personalità che lo spingeva oltre qualsiasi forma di eccesso e che poi ha influenzato in modo costante la sua arte. La rivoluzione in senso pittorico arriva da un ingegnoso utilizzo della luce che porta ad una tridimensionalità dei soggetti senza precedenti. Ripercorrere i passi del grande artista porta all'inscindibilità della natura irruente dall'elegante abilità artistica. Uno spirito dotato di una sensibilità così forte da produrreirripetibili, ma al tempo stesso una costante esposizione senza filtri all'esperienza, alla mondanità ed al vizio. Unautentico che, viaggiando a tutta velocità, ha raggiunto lidi inesplorati in senso artistico, ma anche cadute rovinose sotto il profilo umano. Oggiè anche ...