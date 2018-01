Canone Rai | abolizione | cosa c' è dietro la sfida di Renzi

Giorgia Meloni umilia Matteo Renzi : 'Dopo l'abolizione del Canone Rai regalerà anche una bici?' : Matteo Renzi e il Pd, si è appreso nelle ultime ore, vogliono abolire il canone Rai . Una curiosa sparata elettorale, soprattutto perché arriva da quel Renzi che, al canone Rai, aveva appena messo ...

Lite nel Pd per abolizione Canone Rai. Calenda 'no a promesse stravaganti' : 'Non si può abolire senza dire come e perché, sarebbe una presa in giro' dichiara il ministro dello Sviluppo Economico. Renzi ' continueremo ad abbassare il canone'"/> Entra in campagna elettorale la ...

Renzi vuole abolire il Canone Rai? Ecco cosa c'è dietro le sue promesse elettorali : L'ipotesi di Bobo di risparmiare sull'odiata tassa è subito vista in un contesto più ampio da sua moglie: solo un modo per farci vedere più pubblicità, anche se gratis. 6 gennaio 2018 Diventa fan di ...

Canone Rai - tra i più bassi d'Europa ma il più odiato dagli italiani : MILANO - Matteo Renzi deve aver dato retta alle ricerche secondo le quali si colloca sempre tra i balzelli più odiati dagli italiani, gomito a gomito con quelli sulla casa, quando ha lanciato la ...

Canone Rai - nel 2017 ha portato 1 - 6 miliardi. Da quando in bolletta recuperata evasione : Storicamente è la tassa più odiata dagli italiani. Il Canone Rai torna a tenere banco con l'ipotesi di abolizione rilanciata dal Pd, che con il governo Renzi ne ha introdotto la riscossione in bolletta per combattere il fenomeno cronico dell'evasione, arrivata negli anni a sfiorare il 30%. Ma quanto vale il Canone? Stando agli ultimi dati diffusi dal ministero dell'Economia, nel 2017, il gettito è stato di 1.610 milioni, con ...

DIETRO LE QUINTE/ Canone Rai - l'ultima esca di Renzi per Berlusconi : La spassosa vicenda dei sacchetti biodegradabili è il solito gioco Renziano delle tre carte per favorire gli amici. Ma anche l'idea di abolire il Canone Rai è la stessa cosa. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Partiti e legge elettorale, il pasticcio che inguaia la democrazia, int. a R. BinDIETRO LE QUINTE/ Bonino & co., il nuovo partito "illuminato" che non piace in Vaticano, di N. Berti

Perché il Canone Rai ha fatto litigare Renzi e Calenda : E' scontro aperto tra Pd (che si schiera al fianco di Matteo Renzi) e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Tema del contendere il canone Rai e la proposta di abolirlo definitivamente. L'idea, però, incassa le critiche di tutto l'arco politico, da Leu con Grasso e Fratoianni, a Forza Italia fino ai 5 Stelle. Ma il Pd tira dritto e ricorda di aver già abbassato a favore dei cittadini la tassa per il ...

Canone Rai : Matteo Renzi propone l'abolizione - la polemica web : Il Canone Rai è una tassa che ogni cittadino è tenuto a pagare. Secondo la legge, chiunque abbia nella propria abitazione un'utenza elettrica è considerato un possessore del mezzo televisivo e dunque è obbligato a versare la tassa. La quota viene inserita automaticamente nella bolletta di elettricità del proprio gestore e viene suddivisa in più rate. La proposta di Matteo Renzi Il presidente del Pd Matteo Renzi, ha proposto l'abolizione del ...

Canone Rai - scontro Calenda-Pd : L'ipotesi che nel programma del Pd venga inserita l'abolizione del Canone Rai, fa insorgere il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda: "Sarebbe solo una presa in giro", scrive. E apre così lo scontro. ...

Carlo Calenda vs Matteo Renzi/ Canone Rai - segretario replica al Ministro : “col Pd è sempre diminuito” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:55:00 GMT)

Canone Rai - scontro nella maggioranza : 'Se lo eliminiamo i cittadini spenderanno meno' : scontro nella maggioranza dopo la proposta elettorale del segretario del Pd Matteo Renzi di abolire il Canone Rai. Il ministro dello sviluppo economico Calenda ha bocciato l'idea parlando di 'una ...

Sangue freddo in Rai sul Canone - i dem rassicurano i vertici : "Non è una proposta contro di voi" : Non è stata proprio una doccia gelata. Che nell'entourage di Matteo Renzi qualcuno spingesse per proporre l'abolizione del canone Rai era una voce che ai piani alti di viale Mazzini era già arrivata. Indiscrezioni, accenni, che però fino a questa mattina erano rimasti lì, sullo sfondo.La lettura, in prima pagina su 'Repubblica', della possibile mossa dem ha quindi fatto saltare più di qualcuno sulla sedia e ...

Rai - Renzi : "Abbiamo iniziato ad abbassare il Canone - continueremo" : "Il canone Rai prima dei governi del Pd aumentava, mentre dal 2014 ad oggi è sceso da 113 euro a 90 euro". Così su Twitter il segretario dem Matteo Renzi interviene nel dibattito su una possibile ...

Canone Rai - bagarre sulla presunta proposta di Renzi di abolirlo : E' bagarre sulla presunta proposta di Matteo Renzi di abolire il Canone Rai . Secondo Repubblica il leader del PD vorrebbe proporre, in occasione della prossima direzione del partito, l'abolizione ...