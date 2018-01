Calenda e Renzi litigano sul canone RAI

Renzi - Calenda e il canone inverso. Ascesa e declino di un tandem politico : Che alla politica Calenda ci pensi e ci abbia pensato lo dimostra anche il suo curriculum : ha avuto un ruolo importante nella fondazione di Scelta Civica accanto a Mario Monti. Candidato nelle liste ...

Renzi - Calenda e il canone inverso. Ascesa e declino di un tandem politico : "La campagna elettorale sarà per molte forze politiche un enorme Truman show di promesse insostenibili. Ma il Pd non può restare dentro questo brutto spettacolo fatto solo di annunci a effetto. Deve uscirne immediatamente, altrimenti non solo non guadagnerà nuovi voti, ma perderà anche l'elettorato di centrosinistra". "Verso Renzi, che ho sentito anche oggi, ho sentimenti di ...

Il canone infiamma la sinistra L'altolà di Calenda a Renzi : A bolire il canone Rai? L'idea di Matteo Renzi, per ora affidata solo ai retroscena dei giornali, non è ancora stata formalizzata ma già fa litigare Pd e centrosinistra. Il ministro Carlo Calenda è secco: «O si privatizza la Rai o è una presa in giro». Il sottosegretario con la delega alle Tlc, Antonello Giacomelli, pur rimbeccando Calenda, ridimensiona il tutto ad «indiscrezione». Le opposizioni ...

Perché il canone Rai ha fatto litigare Renzi e Calenda : E' scontro aperto tra Pd (che si schiera al fianco di Matteo Renzi) e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Tema del contendere il canone Rai e la proposta di abolirlo definitivamente. L'idea, però, incassa le critiche di tutto l'arco politico, da Leu con Grasso e Fratoianni, a Forza Italia fino ai 5 Stelle. Ma il Pd tira dritto e ricorda di aver già abbassato a favore dei cittadini la tassa per il ...

Carlo Calenda vs Matteo Renzi/ Canone Rai - segretario replica al Ministro : “col Pd è sempre diminuito” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:55:00 GMT)

Polemica sul canone - Renzi : abolirlo. Calenda : una presa in giro : L'abolizione del canone Rai sarebbe una 'partita (presa) di (in) giro'. Lo afferma il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda in un tweet. 'Spero - scrive il ministro - che l'idea di abolire il canone ...

Canone Rai - Renzi vorrebbe abolirlo. Calenda lo silura : «Presa in giro» : Carlo Calenda, Matteo Renzi La Rai ci finisce sempre in mezzo. Soprattutto sotto elezioni, quando lo spettatore diventa votante. E quando occorre racimolare consensi. Stavolta a trascinare il servizio pubblico al centro dell’agone politico sono le indiscrezioni che arrivano dal Pd: secondo Repubblica, infatti, il segretario dei dem Matteo Renzi sarebbe sul punto di proporre nella prossima direzione del partito l’abolizione del Canone ...

Canone Rai - scoppia la polemica. Renzi : abolirlo. Calenda : una presa in giro - spero non sia proposta Pd : L'abolizione del Canone Rai sarebbe una «partita (presa) di (in) giro». Lo afferma il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda in un tweet. «spero - scrive il ministro - che...

Rai - polemica sul canone. Renzi : abolirlo. Calenda : così è una presa in giro : E comunque, per la cronaca, canone in bolletta è arrivato con i suoi millegiorni. Dicesi incoerenza', scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'Abolire ...

Rai - scoppia la polemica sul canone Renzi : abolirlo. Calenda : una presa in giro - spero non sia proposta Pd : E comunque, per la cronaca, canone in bolletta è arrivato con i suoi millegiorni. Dicesi incoerenza', scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'Abolire ...

Rai - polemica sul canone. Renzi : abolirlo. Calenda : così è una presa in giro : E comunque, per la cronaca, canone in bolletta è arrivato con i suoi millegiorni. Dicesi incoerenza', scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'Abolire ...

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Scontro Calenda-Renzi sul canone Rai. Orfeo convoca il cda : ROMA - Scoppia lo Scontro fra il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il segretario del Pd Matteo Renzi , che ha in mente di abolire il canone Rai. Una mossa clamorosa da giocare in ...

Ministro Calenda vs Matteo Renzi/ “Abolire il Canone Rai? Presa in giro del Pd ai cittadini verso le Elezioni” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una Presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:40:00 GMT)