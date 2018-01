Calciomercato Roma News | torna l' interesse per Badelj | c' è anche Montella Ultime

Calciomercato Roma - Bruno Peres in partenza? Sentite le parole del brasiliano : La Roma è attesa quest’oggi dalla gara casalinga con l’Atalanta. I giallorossi vogliono riscattare il deludente pareggio ottenuto con il Sassuolo una settimana fa e in generale un mese di dicembre non certo positivo. Sul fronte mercato ci sono da registrare i contatti con il Benfica per la cessione di Bruno Peres, che sembra non convincere Di Francesco. Il brasiliano però pare avere idee diverse sul futuro. Ecco cosa ha dichiarato ai ...

Calciomercato ROMA/ News - su Castan ci sono Genoa e Cagliari (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Leandro Castan è in uscita. Sul difensore giallorosso ci sono Genoa e Cagliari.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:09:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - vendere Dzeko per fare spazio a Schick (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Patrik Schick si prenderà prima o poi la squadra di Eusebio Di Francesco, Monchi pensa a cedere addirittura Edin Dzeko.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:11:00 GMT)

Nainggolan non convocato/ Roma - Di Francesco sceglie la linea dura : cessione nel Calciomercato di gennaio? : Nainggolan non convocato: Roma, Di Francesco sceglie la linea dura. “Chi sbaglia paga”, ha dichiarato l'allenatore alla vigilia del match con l'Atalanta. E Monchi striglia la squadra...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:56:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Ag.Gonalons : rimarrà in giallorosso anche con Badelj (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 17:31:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Atalanta e Genoa su Antonucci (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:06:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Monchi in Spagna per convincere Juanfran (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:35:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - presto incontro tra gli agenti di Bruno Peres e Benfica (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:32:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - il Liverpool cerca Alisson : pronti 45 mln di sterline? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:33:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - pronti 9 mln per Bruno Peres dal Benfica - ma i giallorossi... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? il Guangzhou prepara una super offerta : Calciomercato Roma – La bravata di Capodanno rischia di costare cara a Nainggolan. Come è giusto che sia, la Roma è pronta a punire il giocatore non solo con una multa ma probabilmente anche con la tribuna per la sfida con l’Atalanta. Un segnale forte da parte del club giallorosso per mettere le cose in chiaro anche per il futuro. Nel frattempo attorno al centrocampista belga cominciano a circolare nuovamente rumors di mercato. ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Milan e Roma pensano al futuro : Calciomercato, tutte le trattative di giovedì Nel giorno in cui la Juventus saluta ufficialmente Pjaca , che ha superato le visite mediche con lo Schalke (prestito secco), i bianconeri chiudono per ...

Calciomercato Roma/ News - Moreno e Under al Sassuolo per Politano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:41:00 GMT)

Calciomercato Roma : Gimenez obiettivo per la difesa : Calciomercato Roma: Gimenez obiettivo per la difesa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Roma, Gimenez- Nei giorni scorsi, la Roma ha avuto alcuni contatti con l’Atletico Madrid per parlare di Juanfran. In verità, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Monchi ha avviato i contatti per il difensore uruguaiano ...