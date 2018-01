CALCIOMERCATO NAPOLI News | Inglese | l' arrivo dipende da Milik e Verdi Ultime notizie

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Napoli vuole Verdi - tentazione Usa per Khedira : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - De Laurentiis manda un segnale a Verdi : si può chiudere per il colpaccio : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul mercato con l’intenzione di mettere a segno un colpo veramente importante per Sarri, l’obiettivo numero uno è Verdi del Bologna. Ecco le parole del presidente De Laurentiis come riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Io cerco un nuovo Callejon e non è semplice trovarlo. Vedo le statistiche e mi accorgo che le ha giocate tutte, senza mai tirarsi indietro; e che in ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - tutto sull'ipotesi Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: l'ipotesi Verdi e gli aggiornamenti sul futuro del difensore Tonelli. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:46:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - super offerta (con contropartita) al Bologna per Verdi : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in testa alla classifica del campionato di Serie A e ha intenzione di mantenere la posizione fino al termine della stagione. La Juventus non molla di un centimetro ed un aiuto importante potrebbe arrivare dal mercato, un calciatore che si è messo in grande mostra è Verdi del Bologna pronto l’assalto degli azzurri già nei prossimi giorni. Il rossoblu è il calciatore che per caratteristiche può ...

CALCIOMERCATO Chievo - Maran : "Inglese al Napoli? No - ci serve per la corsa salvezza" : "Il Chievo nella prima parte della gara ha offerto una prestazione incedibile: c'era rammarico per l'1-1 al riposo - spiega il tecnico a Sky Sport - perchè dal possibile 2-0 e dalle occasioni per ...

CALCIOMERCATO Serie A : il Napoli insiste per Verdi : Milano, 5 gennaio 2017 - Siamo ancora alle prime battute del Calciomercato , ma alcune squadre vogliono concludere al più presto le trattative. È il caso del Napoli , che continua ad insistere per ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Donadoni su Verdi : come fa a dire di no agli azzurri? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Aleix Vidal è una ipotesi difficile, parla anche l'agente di Mario Rui. Intanto Verdi...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:20:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - ag. Mario Rui : dopo la sosta farà meglio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Aleix Vidal è una ipotesi difficile, parla anche l'agente di Mario Rui. Intanto Verdi...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:57:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - ag. Aleix Vidal : sta bene al Barcellona - non si muove (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Simone Verdi è la priorità di De Laurentiis, Aleix Vidal invece è una ipotesi difficile(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:12:00 GMT)

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Benevento si rinforza - Napoli in cerca di due colpi. Icardi - sirene spagnole? : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - il futuro di Inglese dipende da Milik (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Simone Verdi è la priorità di De Laurentiis, l'arrivo di Inglese dipende da Milik(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:05:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - Ciciretti parla ai tifosi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Simone Verdi è la priorità di De Laurentiis, intanto Ciciretti parla ai tifosi(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:45:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI - da Verdi a Ciciretti passando per la novità Aleix Vidal : il punto : Calciomercato Napoli – Mantenere la vetta della classifica prima della sosta: questo l’obiettivo del Napoli per la sfida dell’Epifania che vedrà i partenopei affrontare il Verona al San Paolo. Una gara sulla carta non proibitiva per la squadra di Sarri che dovrà dimenticare in fretta la sconfitta rimediata in Coppa Italia con l’Atalanta. Fuori dalla Champions e dalla coppa nazionale, il Napoli potrà ora concentrarsi sullo ...

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : Messi si svincola se Catalogna diventa indipendente? Il Real Madrid piomba su Icardi. Liverpool su Alisson - Napoli attivissimo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...