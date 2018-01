Calciomercato Juventus | l’annuncio di Marotta che delude i tifosi

Calciomercato Juventus / News - Vidal blindato dal suo allenatore (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Allegri: nel mirino Emre Can, per Khedira si avvicina il rinnovo mentre Piccini interessa e Arturo Vidal...(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:30:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Khedira - pronto il rinnovo : L’ormai certo arrivo di Emre Can costringerà certamente la Juventus a qualche cessione a centrocampo, che ora risulta essere il reparto più affollato di tutti. Il primo nome che era stato fatto per un possibile addio era quello di Sami Khedira: il mediano tedesco, soprattutto per una questione d’età, era tentato da un’esperienza negli Usa, dove avrebbe avuto un ultimo milionario contratto. Ora la situazione sembra essere ...

Calciomercato Juventus - si attende la firma di Emre Can : cifre e dettagli del contratto! E su Darmian… : Calciomercato Juventus – Chiudere questo periodo di tour de force con una vittoria a Cagliari per non rovinare quanto di buono costruito: questa la richiesta di Allegri ai suoi ragazzi per la sfida di questa sera con i sardi, l’ultima prima della sosta. Il tecnico livornese chiede quindi un ultimo sforzo alla sua squadra prima di staccare la spina. Chi invece non potrà godersi le vacanze è la dirigenza bianconera, visto che siamo in ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Juventus vuol chiudere su Emre Can e piace Darmian - Aubameyang vicino alla Cina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta per Mandzukic : ecco le cifre Video : Sono giorni molto caldi per il #Calciomercato della #Juventus; la sessione invernale ha infatti aperto da poco e il club bianconero è uno dei più attivi in questo momento, poiché sta cercando un centrocampista di qualita'. Nelle ultime ore, però, sono arrivate indiscrezioni anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Le ultime notizie si concentrano su Mario Mandzukic, attaccante croato che è ormai diventato uno dei perni fondamentali della ...

Calciomercato Juventus - Pjaca in prestito allo Schalke : è ufficiale : TORINO - È ufficiale: Marko Pjaca va in prestito allo Schalke . La Juventus ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo temporaneo dell'attaccante croato al club tedesco fino al 30 giugno 2018 ...

