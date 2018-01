CALCIOMERCATO INTER News | Deulofeu si avvicina | ma in prestito Ultime notizie

CALCIOMERCATO Inter/ News - Spalletti sbotta : la rosa è corta! (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: ora è emergenza totale in difesa per Luciano Spalletti che dopo il brasiliano Joao Miranda perde anche Andrea Ranocchia.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:37:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER - Ausilio : 'Rinnovo Icardi? Sì - ma con calma. Deulofeu solo a certe condizioni' : Spalletti che in settimana ha definito Ausilio e Sabatini come Bono e Springsteen: "Bono è più giovane - ha detto scherzando il direttore sportivo nerazzurro a Premium Sport - Penso comunque siano ...

CALCIOMERCATO INTER - Ausilio : 'Il Real Madrid su Icardi? Non siamo preoccupati' : - dice Ausilio a Premium Sport prima di Fiorentina-Inter -. Non c'è nessuna offerta, è uno di quei giocatori che stiamo attenzionando: se ci saranno le condizioni faremo qualcosa, ma sappiamo che ci ...

CALCIOMERCATO INTER - a tutto Ausilio : Deulofeu - Candreva - Joao Mario ed Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo contro la Fiorentina. Prima del match Interessanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium: “Deulofeu? Nessuna offerta ufficiale, lo stiamo osservando e se ci sono le condizioni sappiamo i parametri. Potrebbe essere un profilo ma non è certo, né l’unico. Candreva fuori? Le scelte le fa allenatore e la squadra è di ...

CALCIOMERCATO INTER : l’ “indizio” sul fronte Pastore che fa sognare i tifosi - pressing Real per Icardi : Calciomercato Inter – Questa sera l’Inter sarà impegnata sul campo della Fiorentina per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri vogliono iniziare con il piede giusto il 2018 dopo un dicembre da dimenticare. Sul fronte mercato ci sono da registrare due novità relative ad Icardi e Pastore. In merito al capitano nerazzurro continuano a circolare le voci di un Interesse sempre più ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - scoperta il caso Pastore ed Emery si lamenta (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER - Pastore sempre nel mirino : l’argentino salta gli allenamenti con il PSG : Calciomercato Inter, Pastore sempre nel mirino: l’argentino salta gli allenamenti con il PSG Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Pastore sempre NEL mirino – L’Inter scenderà in campo tra poche ore a Firenze per l’anticipo della prima giornata di ritorno. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia, ha ...

CALCIOMERCATO INTER/ News - Joao Cancelo pronto a tornare a Valencia? (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO Inter/ News - il club prepara il rinnovo per Icardi : si va al 2023? (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER/ News - il Santos lavora per Gabigol : affare in salita (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER - il Real Madrid propone lo scambio di attaccanti : Il Calciomercato è alle porte e cominciano a scatenarsi tutte le voci che riguardano i movimenti dell'Inter nella sessione di gennaio. I nerazzurri, dopo una prima parte di stagione dove hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti, stanno attraversando un momento di preoccupante flessione. Le tre sconfitte consecutive (due in campionato e una nel derby di Coppa Italia contro il Milan) hanno lasciato delle ferite aperte, che soltanto ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - torna Biabiany : lo Sparta Praga lo taglia (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER/ News - anche il Cagliari sulle tracce di Pinamonti (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO INTER - Gabigol verso il ritorno al Santos : ... Manolas: 'Chi non vuole vincere vada via da qui' Fiorentina Inter , Pioli: 'Per vincere serve la partita perfetta' Fiorentina-Inter diretta tv e streaming: ecco dove vederla oggi, venerdì 5 gennaio ...