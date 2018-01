Calciomercato Cagliari | via Van Der Wiel | ecco il sostituto ed altro inserimento per la

Calciomercato INTER/ News - anche il Cagliari sulle tracce di Pinamonti (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - in difesa può arrivare un pupillo di Diego Lopez : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari sta disputando una stagione altalenante, la squadra di Diego Lopez è in piena corsa per la salvezza ed adesso si prepara per la difficilissima partita contro la Juventus. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Diego Lopez, si profila l’arrivo di un pupillo dell’allenatore. Si tratta di Marios Oikonomou, in rotta con la Spal perchè raramente ...

Calciomercato Fiorentina - incontro con il Cagliari : movimento anche in entrata : Calciomercato Fiorentina – Stagione fino al momento altalenante in casa Fiorentina, la squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio contro il Milan ed adesso si prepara per la gara contro l’Inter. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore contatti con il Cagliari, l’obiettivo è riuscire a strappare il sì per Joao Pedro che sembra in uscita dal club sardo. Percorso inverso ...

Calciomercato Carpi - l’innesto arriva dal Cagliari : tutti i dettagli : Calciomercato Carpi – Il Carpi sta disputando una stagione altalenante, dopo un inizio difficile la squadra sembra in ripresa e punta la qualificazione ai playoff. Nel frattempo si lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti novità. E’ fatta per un colpo in attacco dal Cagliari, arriva Federico Melchiorri, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto e dalla prossima settimana ...

NICOLÒ BARELLA RINNOVA COL CAGLIARI / Il centrocampista richiestissimo sul Calciomercato firma fino al 2022 : NICOLÒ BARELLA RINNOVA col CAGLIARI, il centrocampista richiestissimo sul calciomercato ha firmato fino al 2020 con la società sarda di cui è Presidente Tommaso Giulini.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 20:31:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - doppio innesto per Diego Lopez : le ultime : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dall’importante ed inaspettato successo in campionato contro l’Atalanta, blitz esterno fondamentale per la salvezza. La dirigenza adesso è pronta a muoversi sul mercato per mettere a segno qualche colpo da consegnare al tecnico Diego Lopez, nelle ultime ore importanti novità. Ad un passo l’arrivo di Luca Caldirola, difensore del Werder Brema e pronto a tornare in Italia. ...

Calciomercato Cagliari - annunciato il rinnovo di Rafael : i dettagli : rinnovo Rafael – “Il Cagliari Calcio è felice di annunciare il prolungamento del contratto del portiere Rafael, che continuerà a vestire i colori rossoblù sino al 30 giugno 2019. Autentico professionista, calciatore dai grandi valori umani, Rafael è riuscito subito a guadagnarsi la stima e l’affetto di compagni e tifosi. Arrivato a Cagliari nel gennaio 2016, il brasiliano in questi anni ha sempre offerto il suo prezioso contributo. ...

Calciomercato Cagliari - doppio innesto per la difesa? : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in lotta per la salvezza nel campionato di Serie A ed adesso la squadra di Diego Lopez si prepara per la gara contro l’Atalanta. La dirigenza nel frattempo lavora attentamente sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importati novità per la difesa. In mattinata vi avevamo parlato dell’interesse per Kevin Bonifazi del Torino, la trattativa è ancora in ...

Calciomercato Cagliari - nome nuovo per la difesa : la situazione : Calciomercato Cagliari – Stagione fino al momento altalenante per il Cagliari, la squadra di Diego Lopez è in piena corsa per la salvezza ed adesso si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per rinforzare la rosa, l’obiettivo è mettere a segno un colpo per la difesa. nome nuovo nelle ultime ore, si tratta di Kevin Bonifazi del Torino che ha bisogno di giocare con ...

Calciomercato Benevento - Vigorito prepara la rivoluzione : pronti due colpi dal Torino e uno dal Cagliari! : Calciomercato Benevento – Dopo l’ennesima beffa nel match con il Genoa, il Benevento prepara l’ultima gara dell’anno con il Chievo. I campani proveranno a conquistare dei punti salvezza prima di dar vita ad un’importante rivoluzione nel mercato di gennaio. Il patron Vigorito è pronto a scatenarsi per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Guilherme dal Legia Varsavia e di Billong dal Maribor, i campani stanno per ...

Calciomercato Cagliari - movimento in uscita : si avvicina una cessione : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal ko casalingo contro la Fiorentina, la squadra adesso è al lavoro in vista della gara in trasferta contro l’Atalanta con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo per la salvezza. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo il club è al lavoro per sfoltire la rosa, un calciatore in uscita è Federico Melchiorri. L’attaccante può essere decisivo in ...

Calciomercato Cagliari - si tenta il colpo per l’attacco : le ultime : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in piena lotta per la salvezza, la squadra di Diego Lopez adesso si prepara per la gara di campionato contro la Fiorentina. Nel frattempo si pensa alle strategie di mercato per il futuro, un calciatore finito nel mirino dei sardi è Alessio Da Cruz. L’attaccante è arrivato al Novara a parametro zero, il calciatore fino al momento ha disputato una stagione importante in Serie B. Il salto in ...

Calciomercato Cagliari - innesto in prospettiva : il comunicato del club : Calciomercato Cagliari – Riccardo Daga ha firmato con il Cagliari il suo primo contratto da professionista. Il giovane portiere di Cagliari, classe 2000, si è legato ai colori rossoblù sino al 2020. Daga corona così il suo percorso all’interno del settore giovanile. Dagli Esordienti a primo portiere della Primavera, in questa stagione è già entrato nel giro dei grandi, allenandosi con Cragno, Rafael e il suo giovane collega Crosta, ...

Calciomercato Cagliari - vicino l’innesto per la difesa : le ultime : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari sta disputando una stagione positiva, la squadra di Diego Lopez è reduce dalla beffa nella gara di campionato contro la Roma ed adesso si prepara per il match casalingo contro la Fiorentina, l’obiettivo è riprendere la marcia salvezza. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa già a gennaio, nelle ultime ore importante mossa per la difesa, si prova a ...