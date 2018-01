Calciomercato Bologna | Bigon svela | Verdi | Dzemaili e Paletta | le novità

Calciomercato Bologna - rinforzo in difesa per Donadoni : arriva a parametro zero - i dettagli : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha iniziato il 2018 nel peggiore dei modi perdendo per 3-0 in casa del Torino del neo tecnico Walter Mazzarri. I felsinei hanno evidenziato delle lacune nel reparto arretrato e per questo la dirigenza si appresta a regalare a Donadoni un importante colpo. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, i rossoblù hanno definito l’acquisto di Gabriel Paletta che arriverà dal Milan a ...

Calciomercato Bologna - c'è l'accordo per Paletta : Bologna - Gabriel Paletta arriverà a Bologna a parametro zero, c'è già l'accordo, il giocatore ha detto sì, il Milan ha ceduto il cartellino. Verrà ufficializzato solo dopo l'addio di Mimmo Maietta e ...

Calciomercato Bologna - torna Dzemaili ed altro nome nuovo per il centrocampo : 1/9 Kasami (LaPresse/Owen Humphreys) ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Verona scatenato : Matos e Petkovic. Dzemaili torna a Bologna : Calciomercato, tutte le trattative di venerdì La Juventus punta alla firma di Emre Can per giugno: pronto un contratto da 5 milioni di euro l'anno, documenti in fase di revisione. Ma anche Darmian ...

Calciomercato Napoli - super offerta (con contropartita) al Bologna per Verdi : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in testa alla classifica del campionato di Serie A e ha intenzione di mantenere la posizione fino al termine della stagione. La Juventus non molla di un centimetro ed un aiuto importante potrebbe arrivare dal mercato, un calciatore che si è messo in grande mostra è Verdi del Bologna pronto l’assalto degli azzurri già nei prossimi giorni. Il rossoblu è il calciatore che per caratteristiche può ...

Calciomercato Bologna - le ultime sul ritorno di Dzemaili : la mossa del centrocampista : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua la preparazione in vista della sfida con il Torino, che nella giornata di oggi ha esonerato Sinisa Mihajlvic annunciando Walter Mazzarri come nuovo tecnico. La squadra di Donadoni proverà ad approfittare de poco tempo che l’ex allenatore del Napoli ha per inculcare le proprie idee per fare risultato allo stadio Olimpico ‘Grande Torino’. Sul fronte mercato intanto aumentano le ...

Calciomercato Bologna - Dzemaili può tornare. In uscita De Maio : Bologna - Tiene banco l'ipotesi di un ritorno di Blerim Dzemaili a Bologna . Il giocatore ha chiesto alla dirigenza di essere reintegrato nel progetto rossoblù. Non è da escludere che nella questione ...

Calciomercato Napoli/ News - ag.Verdi : non si muove da Bologna (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:19:00 GMT)

Calciomercato Bologna - Taider verso l'addio. C'è un'ipotesi Kasami : Bologna - Per il Bologna ci sono tre casi da valutare: Taider , De Maio e Crisetig . Cominciamo dal regista. Vuole giocare, e questa finestra di gennaio potrebbe essere la giusta opportunità per ...

Calciomercato Bologna - centrocampista cercasi : tutti i nomi sul taccuino di Bigon : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha chiuso il 2017 con la sconfitta casalinga contro l’Udinese. La squadra di Donadoni ha confermato il trend negativo in merito alle sfide giocate al ‘Dall’Ara’: davanti ai propri tifosi infatti i rossoblù hanno una media da retrocessione. Per invertire questo trend la dirigenza felsinea proverà a rinforzare la rosa nell’imminente mercato di gennaio. La priorità è ...

Calciomercato - possibile svolta sul fronte Verdi : il Bologna potrebbe ricevere un’offerta clamorosa : Il Calciomercato si accende attorno a Verdi. L’attaccante del Bologna sta impressionando in questa sua annata in Emilia ed ha attirato su di sé l’interesse di diversi top club. Nei giorni scorsi l’agente ha parlato chiaro svelando la volontà di non cambiar maglia a gennaio, ma adesso potrebbero cambiare gli scenari a causa di una pazza idea che arriva da Napoli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport infatti, il club ...

Calciomercato Bologna - Dzemaili si avvicina al ritorno ma c’è un ‘ostacolo’ : i dettagli : Calciomercato Bologna – Il Bologna dopo la vittoria conquistata a Verona con il Chievo punta a tornare al successo anche tra le mura amiche nell’ultima gara del 2017, in programma oggi con l’Udinese. La dirigenza felsinea, intanto, è già al lavoro per il mercato di gennaio. In particolare si sogna il ritorno di Blerim Dzemaili. Nelle ultime settimane il centrocampista ha chiesto di poter tornare in Europa per rimettersi in ...

Calciomercato Bologna - Fenucci allo scoperto : “Verdi al Napoli? Ecco cosa serve” : Calciomercato Bologna – L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, intervistato dal ‘Resto del Carlino’, è tornato a parlare del futuro di Simone Verdi, accostato con insistenza al Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù: “Finanziare la propria crescita attraverso la cessione, ogni anno, di uno o due calciatori è la strategia che adottano tutte le squadre del nostro livello. Bisogna tener conto ...

Calciomercato - Bologna e Genoa su Giaccherini ma c’è un grosso ostacolo : Calciomercato – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus ed adesso si prepara per l’importante trasferta contro il Crotone, gara che può portare a mantenere il vantaggio sui bianconeri, Sarri però non deve commettere l’errore di sottovalutare il club calabrese. Fino al momento non è stato protagonista l’attaccante Emanuele Giaccherini che quindi per gennaio ha ...